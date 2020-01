Joaquin Phoenix pudo cenar este año por primera vez en los Golden Globes

Este año, por primera vez en toda la historia de los Globos de Oro, los asistentes a la entrega de premios disfrutaron de una cena a base de platos elaborados sin carne o cualquier otro producto de origen animal.

Esa novedad inspiró una de las bromas que el maestro de ceremonias de la velada, Ricky Gervais, realizó a expensas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood -que se encarga de elegir a los ganadores de estos galardones- asegurando que el menú de la noche estaba compuesto solo por vegetales, «igual que todos los miembros» de la mencionada organización de periodistas y fotógrafos de la industria.

Feliz

La decisión de apostar por la cocina vegana fue bastante mejor recibida por Joaquin Phoenix, vegano desde hace cuatro décadas y que nada más subir al escenario para recoger el premio a Mejor Actor en un Drama quiso agradecer que un evento tan relevante reconociera la conexión directa entre la agricultura animal y el cambio climático.

Ese tema también fue el único que consiguió que el intérprete se relajara cuando llegó a la sala de prensa con su flamante trofeo en la mano para someterse a la habitual ronda de preguntas.

Mensaje para el mundo

En un principio parecía que Joaquin no estaba de humor para revisitar el proceso creativo que lo ayudó a meterse en la piel del Joker, pero la sola mención del banquete basado en vegetales del que acababa de disfrutar fue suficiente para que le cambiara el humor y sacara a relucir su lado más extrovertido.

«Es la primera vez que puedo comer en una entrega de premios. Me pareció que estaba todo excelente. Me he sentido conmovido, la verdad, porque supone un paso muy importante. Los premios del sindicato de actores y los Critics Choice Awards y cualquier otro evento de este tipo necesitan tomar buena nota», afirmó explayándose por primera vez en toda su comparecencia ante los medios.

«Creo que estamos llegando a un punto en el que ya no se puede seguir negando la evidencia. Me parece que es lo mismo que sucedió cuando nos dimos cuenta de que el tabaco era nocivo y que también perjudicaba a los fumadores pasivos.Y por tanto se prohibió fumar en los lugares públicos. Creo que consumir productos de origen animal ha dejado de ser una opción personal. Tiene un impacto drástico y unas consecuencias inmensas en el resto del mundo y es algo que nos afecta a todos. Jamás me había sentido tan orgulloso de asistir a una entrega de premios como lo estoy esta noche, y quiero daros las gracias por plantearme esta cuestión», concluyó.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images