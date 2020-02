Audio revela que Johnny Depp era golpeado por su exesposa Amber Heard

Amber Heard, exesposa de Johnny Depp, reconoció haber sido violenta con el actor durante su matrimonio.

El divorcio entre Johnny Depp y Amber Heard está resultando más largo que su fugaz matrimonio, que solo duró 15 meses. Sin embargo, casi cuatro años después de que la actriz pidiera una orden de alejamiento tras acusar de abusos al actor, la separación está lejos de concluirse. Ahora, nuevas pruebas podrían poner la balanza del lado de Depp.

Un audio filtrado al diario británico Daily Mail reveló que Heard no solo golpeaba a su marido, también le arrojaba ollas, sartenes y jarrrones. Las conversaciones grabadas datan de 2015, un momento en el que trataban de solucionar sus problemas matrimoniales con terapias en las que sus confesiones eran grabadas.

También te puede interesar: Todos los detalles sobre la demanda de Johnny Depp y Amber Heard Depp contra Amber Heard

“No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé”, admite la actriz en el audio.

“No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo. Bebé, no estás golpeado», continúa.

En otra parte de la conversación, Depp le transmite su preocupación por el vínculo tóxico que mantenían. “Nena, te lo dije una vez, tengo mucho miedo de que seamos una escena del crimen ahora mismo (…) no puedes ser violenta, deberíamos separarnos si lo eres”, expresa.

Amber Heard y Johnny Depp se separaron en 2016, y en ese momento la actriz lo denunció por violencia de género, además de interponer una orden de alejamiento declarando que Depp la había golpeado repetidamente, le había tirado del pelo arrastrándola por toda la casa y había intentado ahogarla.

Por su parte, tres meses después, el actor publicó imágenes suyas en un hospital con heridas y quemaduras, ya que aseguraba que la actriz le había apagado un cigarrillo en la mejilla.

Aunque no se ha confirmado, se cree que el audio que se filtró forma parte de la evidencia que presentó el actor en su contra demanda, y de acuerdo con The Daily Mail, es solo el primero de muchos.

Por: El País / Fotos: Getty Images