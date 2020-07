Johnny Depp afirma que estaba demasiado drogado para pegar a su ex

View this post on Instagram

Sigue la batalla… Johnny Depp negó ser un "monstruo" que golpeó a su exesposa, la actriz Amber Heard, durante su testimonio el segundo día de su demanda contra un tabloide británico por publicar algo que considera falso. Por su lado, ella describe al actor como un adicto a las drogas con una personalidad violenta, celosa y explosiva que la agredió físicamente en multitud de ocasiones. Con la cara cubierta con un pañuelo, los exesposos llegaron por separado a la Alta Corte de Londres. Más detalles en www.vanidades.com #JohnnyDepp #AmberHeard #trial #celebrities #Vanidades #VanidadesMx (Fotos: Getty Images)