Justin Bieber demanda a jóvenes que lo acusaron de agresión sexual

El cantante Justin Bieber ha emprendido acciones legales contra quienes lo acusaron la semana pasada de haber abusado sexualmente de dos jóvenes, identificadas solo como Danielle y Kadi en sus perfiles de las redes sociales, en dos incidentes separados que habrían tenido lugar en 2014 y 2015.

Inicialmente, la estrella del pop reaccionó a los testimonios que se habían compartido vía Twitter negando que fueran ciertos y ofreciendo pruebas que lo situaban en ambas ocasiones en un lugar diferente a los hoteles de Austin (Texas) y de Nueva York que ellas mencionaban en sus respectivos relatos como el sitio donde se habían producido las supuestas agresiones.

Ahora, el portal TMZ confirma que el intérprete canadiense demandó por difamación a los responsables de difundir esas historias, que está convencido que parten de la misma persona, y reclama 20 millones de dólares en daños y perjuicios.

En los documentos legales que presentó ante la justicia, Justin insiste en que cuenta con «pruebas documentales irrefutables» que demuestran que se ha tratado de dañar su imagen pública de manera deliberada, con una serie de mentiras que no tienen ninguna base real.

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action.

Justin sostiene que en la fecha mencionada por la usuaria que se identifica como Danielle, que lo sitúa en el hotel Four Seasons de Austin el 9 de marzo de 2019, él no estaba alojado allí. En su opinión, la historia ha sido una mera invención basada en las noticias que circularon entonces y que aseguraban que había cenado en el restaurante de ese establecimiento.

En lo que respecta a la otra acusación, el artista reconoce que viajó a Nueva York en mayo de 2015 para asistir a la gala del Met, pero contaría con fotos y testimonios que lo sitúan en una de las fiestas posteriores al evento hasta las cuatro de la madrugada, dos horas más tarde del momento aproximado en que Kadi afirma que Justin la violó.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS

— Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020