Los dos enamorados habrían aprovechado buena parte de su confinamiento doméstico para hablar sobre su deseo de debutar en la paternidad cuanto antes.

Tras casi dos años de matrimonio, el cual no ha estado exento de altibajos ligados a la salud mental del cantante y a las inseguridades de la modelo con respecto a su renovada proyección pública, la pareja formada por Justin y Hailey Bieber parece encontrarse ahora en un momento de gran estabilidad personal que, en consecuencia, podría llevar a los dos enamorados a debutar finalmente en la paternidad más pronto que tarde.

Justin y Hailey Bieber planifican su futuro como padres

De hecho, fuentes de su entorno aseguran que en los últimos tres meses, marcados sin duda por la situación de confinamiento doméstico derivada del coronavirus, el astro del pop y la sobrina de Alec Baldwin no han dejado de hablar y reflexionar -una dinámica muy habitual en ellos, como ha quedado patente en su serie documental para YouTube– sobre los entresijos de su vida en común y, especialmente, sobre sus aspiraciones para el futuro.

Entre ellas, por supuesto, destaca el deseo del matrimonio de formar su propia familia: un objetivo que ha tenido que ser aplazado continuamente tanto por la ingente carga laboral que se desprendía de sus exitosas carreras, como por los problemas de salud que han venido aquejando a Justin, quien además de tener que lidiar con la depresión y la ansiedad durante varios años, recientemente reveló que padecía la enfermedad de Lyme.

«Justin y Hailey no han dejado de hablar, cada vez más y más, sobre su necesidad de ser padres algún día y formar así su propia familia. Tener hijos en un futuro no muy lejano es algo cada vez más relevante para ellos: se ha convertido en uno de sus principales temas de conversación», reveló un informante a la revista estadounidense Us Weekly.

