Kanye West acusa a Kim Kardashian de querer ‘encerrarlo’

Dos días después de protagonizar su primer mitin como aspirante a la presidencia de Estados Unidos, un objetivo político que se ha desinflado notablemente al haber expirado ya el plazo para el registro de candidaturas en varios estados del país, y de acaparar numerosos titulares a cuenta de los gritos y lamentos que profirió en el estrado al asegurar que «casi mata» a su hija North, en referencia al hecho de que su esposa Kim Kardashian se planteó interrumpir su primer embarazo, Kanye West ha vuelto a dejar al personal ojiplático y consternado con unas nuevas y explosivas declaraciones.

En esta ocasión, el astro del hip-hop, quien por cierto ha anunciado que su nuevo álbum ‘Donda’ -nombre de su malograda madre- llegará a las tiendas este mismo viernes, recurrió a la red social Twitter para afirmar que la estrella televisiva habría intentado «encerrarlo» -en relación con un hipotético trastorno mental- con la ayuda de un «médico» al que habría tratado de visitar en Wyoming. Asimismo, el artista no dudó en compararse con Nelson Mandela por su carácter irreverente y lanzó alguna que otra broma a los medios de comunicación.

«Kim ha intentado volar a Wyoming para ver a un doctor y encerrarme como en la película ‘Get Out’ porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija. Amo a mi esposa, mi familia debe vivir cerca de mí, eso ya no lo decide NBC o [el canal donde se emite el reality de los Kardashian] E!», se menciona uno de los tuits que compartió el rapero en su cuenta de la plataforma, los cuales -imposible de adivinar con certeza viniendo de él- bien podrían constituir los versos de uno de sus nuevos temas.

“Kim Kardashian está volando con un doctor para encerrarme, como en la película get out”. “Kim y Kriss, estoy en el rancho, vengan por mi”. Kanye West, que sufre bipolaridad, escribe en Twitter mensajes confusos, que después borra. pic.twitter.com/6XMIMOqsUC

«Los niños West nunca saldrán en ‘Playboy’. Si me encierran como a Mandela, ya saben por qué. Pongo mi vida en manos de mi Dios para que la mamá de North nunca le ponga delante de la cámara de Playboy, lo dejo en manos de Dios… Estoy en mi rancho, vengan a por mí», manifestó el polémico cantante, quien parece encontrarse aislado en su rancho-estudio de Oregon, en otra de sus publicaciones.

West children will never do playboy west pic.twitter.com/HkhaDSFGxD

— ye (@kanyewest) July 21, 2020