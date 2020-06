Kanye West alaba a Kim Kardashian tras convertirse oficialmente en billonaria

El rapero Kanye West volvió brevemente a la red social Twitter para deshacerse en halagos hacia su esposa y madre de sus cuatro hijos, la estrella televisiva Kim Kardashian. Aunque el controvertido músico, ya le habrá dedicado esos mismos piropos en la intimidad de su hogar , qué duda cabe de que semejante homenaje público habrá dejado a la también diseñadora y empresaria muy emocionada.

Y es que la ocasión no es para menos, ya que esta semana, la estrella televisiva se convirtió oficialmente en ‘milmillonaria’ -o billonaria en términos anglosajones- y de esta forma ha superado una nueva marca personal en términos de patrimonio económico. Asimismo, Kim se une ya al selecto club del que forman parte su hermana pequeña Kylie Jenner y el propio Kanye.

Para aquellos que todavía sean algo escépticos en relación con las destrezas de la celebridad en el campo de los negocios, el astro de la música quiso subrayar en su mensaje la maestría con la que su esposa ha sabido capear las «tormentas más locas» que le ha tocado vivir, su determinación, constancia y disciplina en lo que al trabajo se refiere y, por supuesto, el hecho de que Dios ha otorgado a su familia y a ella misma una «luz especial».

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020