¡Kate Hudson sorprendió a Tom Cruise entrando a escondidas a su casa!

La actriz Kate Hudson aún recuerda la noche en que descubrió a Tom Cruise escalando la reja de la mansión de sus padres para asistir a una de sus legendarias fiestas.

Al día de hoy nos cuesta imaginar a Tom Cruise socializando con otras estrellas de cine, ya que desde hace años decidió alejarse de toda la parafernalia de los grandes eventos y celebraciones de Hollywood. Sin embargo, hubo una época en que el actor no se perdía ninguna fiesta.

En una legendaria ocasión, su compañera de profesión Kate Hudson lo sorprendió arriesgando su integridad física para colarse en la casa de sus padres tras enterarse de que era el lugar de moda entre las celebridades, al menos por esa noche.

«Yo quería asegurarme de que nada se saliera de control … así que estaba en la puerta para tratar de controlar que no entrara nadie que no tuviera que estar allí», contó Kate a su paso por el programa The Ellen Show.

«Ese día había unas 400 personas en casa de mis padres, y estaba empezando a agobiarme un poco. Como soy una obsesiva del control, sabía que algo terminaría saliendo mal. Entonces vi a un hombre trepando la reja de mis padres, que era más de dos metros y medio. Saltó al suelo e hizo una especie de mortal hacia atrás. Me puse de nervios «.

Justo cuando la actriz, que entonces era aún una adolescente, se preparaba para obligarlo a salir de la propiedad, se dio cuenta de que se trataba de un rostro muy familiar.

«Estaba a punto de correrlo ¡y resultó que era Tom Cruise! No sabía qué hacer, solo le dije: ‘Vaya, no sabía que ibas a venir a la fiesta’, y me contestó que había oído que íbamos a celebrar una. Lo único que podría decirle era: ‘Claro, Tom, adelante, pasa’ «, afirmó.

Por: Bang Showbiz / Fotos: Getty Images