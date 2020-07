La antigua componente de Destiny’s Child lidió durante años con una gran inseguridad causada por las comparaciones con su famosa compañera de banda que influyeron en su imagen y su música.

Saltar a la fama como parte de una de las bandas más famosas de principios del 2000, como lo fue Destiny’s Child, y pasar la primera parte de su carrera a la sombra de la mismísima Beyoncé no resultó nada fácil para Kelly Rowland.

Aunque desde su separación en 2006, sus compañeras y ella han presentado un frente unido, reuniéndose en ocasiones especiales -como el Super Bowl de 2013 que encabezó Queen B– y dedicándose solo buenas palabras, Kelly se ha sincerado ahora sobre la inseguridad que le causaba compararse con la estrella de la música y lo mucho que eso llegó a afectarla.

«Yo conozco muy bien esa sensación. ¿Te puedes imaginar lo que se siente al estar en un grupo con Beyoncé?», le explicó a uno de los concursantes del programa The Voice Australia, que tiene un hermano famoso, el músico Guy Sebastian.

«En mi cabeza no paraba de torturarme. Me decía a mí misma que no podía ponerme un vestido concreto porque la gente diría que era del estilo de B. O que no podía grabar una canción porque sonaba demasiado como algo que ella también elegiría. Y la cuestión es que los demás siempre harán comparaciones», recordó.

Kelly Rowland se sincera sobre sus sentimientos hacia Beyoncé

Incluso, después de que siguieran caminos separados, Kelly no podía evitar medir su éxito en función del que cosechaba Beyoncé en solitario.

«Mentiría si dijera que no me molestaba. No sería cierto. Si soy completamente sincera, hubo una década en la que ese tema era el gran tabú, y también era algo que tenía presente a todas horas», confesó.

Por: Bang Showbiz