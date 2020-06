Kendall Jenner responde sobre su foto posando en una protesta

En las últimas semanas, muchos influencers han sido acusados de acudir a las protestas contra la violencia policial hacia la comunidad negra que están teniendo lugar en Estados Unidos y muchos otros países solo para sacarse fotografías y compartirlas más tarde en Instagram.

De hecho, una vloguera rusa fue grabada la semana pasada colocándose en medio de una marcha en Los Ángeles sujetando un cartel que rezaba ‘Black Lives Matter’ para que otra persona pudiera fotografiarla mientras ella posaba para la cámara.

En las últimas horas ha comenzado a circular por la esfera virtual una imagen de Kendall Jenner en una manifestación, en la que aparece sosteniendo en alto una señal con ese mismo lema, y que muchos sospechaban que podía haber sido retocada digitalmente.

La modelo, que sabe por experiencia lo caro que puede salir frivolizar con un tema tan delicado como el de los movimientos de protesta, se ha apresurado a aclarar en su perfil de Twitter que ella jamás publicaría algo así.

«Esto lo han hecho con photoshop. Y yo no lo he subido», prometíó a sus seguidores.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20

— Kendall (@KendallJenner) June 6, 2020