La famosa frase ‘that’s hot’, de Paris Hilton, ¡es “robada”!

Si hay algo que debe de reconocérsele a Paris Hilton, eso es su talento para los negocios.

La famosa rubia hizo gala de un olfato envidiable para identificar a kilómetros una oportunidad potencialmente rentable desde su salto a la fama de la mano de su entonces amiga del alma Nicole Richie en el reality The Simple Life, en el que ambas no paraban de repetir la frase ‘that’s hot’, que se traduciría al español como ‘eso es sexy’, para dar su aprobación a cualquier cosa que les pusieran delante.

En cuanto se percató del potencial de esa consigna, Paris la convirtió en una marca registrada que comenzó a estampar en camisetas y otros accesorios con un gran éxito, pero lo que no muchos saben es que la inventora original de esa expresión había sido su hermana pequeña Nicky.

«Empecé a diseñar camisetas con el eslogan ‘Eso es sexy’ en la parte frontal que ponían en la espalda ‘Tú no lo eres’. Me parecían adorables. En realidad, era algo que mi hermana solía decir todo el tiempo, pero yo me adelanté y lo convertí en una marca registrada, así que ahora es de mi propiedad. Lo siento, Nicky«.