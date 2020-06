Si viajamos en el tiempo y pensamos en cómo fue la moda en determinada época, específicamente en el siglo XVIII, lo más probable es que nos vengan a la mente diseños majestuosos, como vestidos amplios, capas, pieles, terciopelos, así melenas pulidas y pelucas, entre otras magníficas piezas.

Personajes de esa época tenemos a María Antonieta, a Madame Pompadour y a Catalina la Grande, por mencionar a algunas de las mujeres más destacadas de ese siglo y que marcaron tendencia en el mundo de la moda.

La fascinante vida y el estilo de Catalina la Grande llegan a través de «The Great»

Ahora, del escritor nominado al Oscar de The Favourite, Tony MacNamara, llega un viaje antihistórico a través de la Rusia del siglo XVIII, que desdibuja los géneros.

The Great es un drama satírico y cómico sobre el ascenso al poder de Catalina la Grande, de extranjera a ser la gobernante con el reinado más largo de la historia de Rusia. La primera temporada es una historia ficticia, divertida y anacrónica de una joven idealista y romántica que llega a Rusia para casarse con el emperador mercurial Pedro.

Esperando amor y sol radiante, encuentra, en cambio, un mundo peligroso, depravado y atrasado que decide cambiar. Todo lo que tiene que hacer es matar a su esposo, vencer a la iglesia, desconcertar a los militares y poner a la corte de su lado.

Protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult, The Great es una historia muy moderna sobre el pasado que abarca los muchos roles que desempeñó Catalina durante su vida como amante, maestra, gobernante, amiga y luchadora.

Y sin duda, otro de los grandes atractivos de esta serie es el increíble vestuario que podremos ver en cada capítulo. Por tal motivo entrevistamos a Emma Fryer, la diseñadora de vestuario de la serie, quien nos habló más a detalle del mismo.

1. Cuéntanos, ¿cuáles son las características de los trajes de The Great?

Diría que las características generales están marcadas por las siluetas, pues son típicas y fieles a la época del siglo XVIII, así mismo tienen un aire y un reflejo de la época. Y definitivamente son temporales, anticuados y viejos como la increíble escritura de Tony McNamara, quien escribió esta serie. Los trajes incorporan hechos históricos importantes y relevantes para contar la historia de Catalina la Grande. Adicionalmente, son trajes ocasionalmente correctos y encontramos algunos toques contemporáneos con elementos de la actualidad.

2. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración?

Mi inspiración fue una mezcla completa. Hice mucha investigación, investigación contemporánea y de la época. Visité varias galerías en Londres para ver e inspirarme en las pinturas del siglo XVIII. En el momento en que comencé a hacer los diseños, asistí a varias exposiciones de arte para investigar sobre el ADN de la época.

También estuve en grandes almacenes en Londres, manejé una especie de moda de alta gama, visitaba casi dos pisos de estas tiendas solo para mirar alrededor porque allí encontraba muchos elementos, como adornos y decoración que podían servir para el vestuario.

Fue una verdadera combinación de investigaciones reales en el período del siglo XVIII y también de la moda actual.

3. ¿Cuál fue el mayor desafío para crear estos diseños?

El principal desafío era el tiempo, porque corríamos todos los días para crear y construir los vestidos. Una vez que todos tienen sus bases o medidas guía, se pueden seguir reutilizando estas bases, pero esto es solo el comienzo.

Se puede usar el mismo corsé para tenerlo como guía. Puedes tener una silueta de día y una silueta diferente para la noche, lo que hace que el vestido se vea más grande. Pero igualmente lleva mucho tiempo hacer un vestido, y en términos del detalle, agregar los adornos, las piedras, los brillantes, lleva mucho tiempo porque muchas veces eso se debe hacer manualmente.

4. ¿Qué tipo de diseños son los que más veremos en The Great?

Supongo que hay una gran mezcla. Porque tenemos los trajes de damas y luego de hombres que son completamente diferentes. Todas las personas de nuestro elenco principal son una especie de aristócratas. Al final del día, son una especie de vestuario de alta gama del siglo XVIII.

Y luego tienes pequeños momentos maravillosos. Hay muchos militares. Verás muchos trajes militares. Hay muchas escenas en las que tenemos trajes militares rusos. También tenemos un ejército sueco. Y luego saltamos a los vestuarios cuando están dentro del palacio. Hay otro tipo maravilloso de aristócratas regionales, estos llevan trajes especiales y distintos a los demás.

Hay personajes que llevan encantadores elementos rusos. Y en otros momentos de la serie tenemos personas vestidas de una manera más folklórica.

Luego, también tenemos los sirvientes. Los trabajadores del palacio visten de manera diferente, con ropa tradicional rusa. Fue un trabajo deliciosamente bueno porque cada personaje clave tiene su propia personalidad.

Para mí fue fantástico porque pude diseñar el vestuario de todos de una manera muy diferente, ya sea la tela o la forma. Un día diseñaba trajes para el palacio, otro día podía estar haciendo un traje con elementos europeos del siglo XVIII (Francia, Inglaterra en gran medida).

Además, tenía los elementos rusos reales, que tenían más textura, muchos patrones y una paleta diferente. También para las mujeres tienen más faldas y cuerpos.

5. Catalina La Grande era una apasionada de las joyas, ¿cuánto veremos estos accesorios en la serie?

Hay muchas joyas en la serie, hay muchas joyas en todos los personajes, en realidad. Era una forma en que solíamos diferenciar el día de la noche, pensamos en los accesorios y las joyas. Y también trabajamos en colaboración con el departamento de peluquería y maquillaje para complementar los accesorios.

Añadimos muchas más joyas si se trataba de una escena de banquete o una escena nocturna. Para Catalina, las joyas se mantuvieron mucho más delicadas que muchos de los otros miembros del elenco. Y, aunque ella siempre llevaba muchas joyas en la vida real, para la serie le pusimos muchos aretes, hicimos que este accesorio sobresaliera. Ella no lleva tantos collares como la verdadera Catalina, pero hicimos que los accesorios que llevaba fueran muy delicados para que no se viera extravagante, para que estuviera en consonancia con la forma en que está vestida. No llegamos al punto donde usara grandes piezas de joyería. Era bastante delicado para ella en este punto.

6. ¿Cuál dirías que es la mejor, o quizás tu pieza favorita, que veremos en el programa y por qué?

Es una pregunta realmente difícil de responder porque hay tantos personajes geniales, me encantó vestir a Pedro. Me encantan sus estampados de animales. Me divertí mucho con él. Me encantaba vestir a Elizabeth porque es un poco extraña, maravillosa y ecléctica, era como esta moda de pasarela. Para Catalina, me encanta el abrigo que usa cuando van a encontrarse con el rey y la reina de Suecia. Y puedo decir que es de mis favoritos porque es un accesorio que no solo la hace ver muy bien, sino que también la empodera y se muestra segura como si hubiera asumido todo este mundo del que se ha convertido. Además, el abrigo tiene muchos elementos rusos, como si ella ya hubiese cambiado su identidad. Ella también tiene un sombrero que va con él y creo que amo a Catalina con todo este abrigo y sombrero.

Y también el último disfraz que usa Catalina. Creo que se ve tan delicioso en ella. Pero en general, todos tienen disfraces tan maravillosos que es difícil pensar en uno solo.

7. ¿Cuántas piezas hiciste para The Great?

Definitivamente son más de cien, tal vez doscientos. Pero no puedo estar segura del número exacto. Aproximadamente estábamos haciendo 4 o 5 vestidos por personaje, por eso calculo este número. Nunca los contamos, solo estábamos todo el tiempo creando y creando vestuarios cada día e inspirándonos sin contar.

8. ¿Cuántas personas y cuántas horas trabajó su equipo para hacer los disfraces?

Más o menos puedo calcular que en un día normal teníamos un equipo de 14 o 15 personas, dependiendo de lo que estuviéramos haciendo. Había unos días que necesitábamos más apoyo con 2 o 3 personas más que se dedicaban sólo a cortar. Para Pedro teníamos un sastre especializado, por el tipo de trabajo y los trajes que él tenía, pero no estaba siempre dentro del equipo. A veces él también colaboraba para los trajes de otros hombres. Así, también teníamos un sastre especializado para los trajes de las mujeres. Fue un equipo bastante dinámico y fue excelente trabajar con todos ellos.

Fue un trabajo arduo porque terminamos los trajes para un episodio y salimos al otro día para crear una nueva escena y un nuevo episodio.

9. ¿Cómo definirías el estilo de Elle Fanning en The Great?

Bueno, creo que ella no tiene un estilo definido. Va cambiando durante la serie. Comienza de una manera romántica, casi caprichosa. Pero luego, a medida que avanzamos en esta serie y a medida que ella se vuelve más fuerte y se vuelve una persona más feroz, inteligente, hasta que se convierte en una gran líder, los trajes van cambiando con su carácter.

Los colores y los estilos marcan el cambio en su personalidad. La paleta de colores claros cambia a una paleta más oscura y luego la decoración es realmente más audaz. Es un viaje en el que el vestuario está implicado 100%. Y creo que reflejan mucho el personaje que ella quiere mostrar en The Great, representando quién es ella. El vestuario y los accesorios siguen el hilo del personaje a través de la serie.

A behind-the-scenes look at #TheGreat 👸👑🤴



Así que ya sabes, si quieres viajar en el tiempo y disfrutar de una hermosa producción y una interesante historia, no puedes perderte The Great, la cual será transmitida por Starz Play.

What a wonderful occasion! #TheGreat premieres May 15. Huzzah! @thegreathulu

Por: Marjorie Daphnis