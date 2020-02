La fortuna de llamarse Kim Kardashian

Con 39 años cumplidos, Kardashian West ha construido un emporio y transitado de los reality shows al universo de los negocios. Influencer o abogada, amada u odiada, el mundo ha aprendido a no subestimarla.

«Falsa y miserable» fueron las palabras que Kourtney utilizó para describir a Kim durante una de sus tantas peleas, que empezó cuando la segunda del clan calificó de aburrido el estilo de su hermana.

El pleito siguió hasta el momento en el que cuestionó la autenticidad de sus labores humanitarias y la llamó “mezquina”. Todo esto fue presenciado por millones de personas durante la última temporada de Keeping Up with the Kardashians, uno de los reality shows más exitosos de la historia.

Y es que no se puede ser emprendedora, modelo, magnate de la industria de belleza, productora, diseñadora, autora y próximamente abogada, sin tener uno que otro detractor. Y menos si todo ello se logra con tan solo 39 años, los cuales cumplió el pasado 21 de octubre.

Maestra de la perseverancia

La celebrity, en efecto, estudia la carrera de Derecho, y asegura que “nunca es demasiado tarde para seguir tus sueños”.

Así, su compromiso con las labores humanitarias va más allá de acumular fama y fortuna, la cual, por cierto, suma alrededor de 350 millones de dólares. Su interés nació luego de ayudar a salir de prisión a Alice Marie Johnson, quien cumplía cadena perpetua por delitos de drogas no violentos; incluso se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerlo posible.

¿Su siguiente paso? Lograr el indulto de Cyntoia Brown, condenada a cadena perpetua al matar a un hombre que la golpeaba, violaba y prostituía, con solo 16 años.

“Lo hace porque está profundamente afectada por las historias de personas privadas de su libertad”, declaró a CNN Erin Haney, abogada y mentora de Kim en ese proceso. El asunto no paró ahí y Kim inició, de la mano de distintas asociaciones y abogados, la campaña 90 Days of Freedom, gracias a la cual se ha logrado rebajar fallos y conmutar sentencias a cadena perpetua por cargos menores.

“He visto comentarios de personas que dicen que mi dinero me trajo aquí, pero no es el caso. Alguien dijo, incluso, que debería ‘permanecer en mi carril’.

Quiero que la gente entienda que puedes crear tus propios carriles, igual que yo”, expresó en sus redes sociales.

Una familia poderosa

Kim no solo ha escrito un nuevo capítulo en la industria del entretenimiento; sus carriles son diversos. Ha hecho una notable transición de stylist de celebridades a estrella de televisión, empresaria e influencer, además de tener una relación sólida.

Tras dos matrimonios fallidos, con el productor Damon Thomas y el exjugador de la NBA, Kris Humphries, llegó al altar de la mano del rapero Kanye West en mayo de 2014, construyendo así su propia familia, una de las más poderosas del show business. Y en mayo pasado se convirtieron en padres de su cuarto hijo, Psalm, quien nació por medio de la maternidad subrogada.

La pareja utilizó el mismo método con la pequeña Chicago, pues durante los embarazos de North (seis años) y Saint (tres años), su placenta se adhirió a la pared del útero (placenta accreta), una situación de alto riesgo. Kim declaró a una publicación española que estar embarazada no fue lo que esperaba.

“No se pareció en nada a la experiencia que tuvieron mi madre o mi hermana. No podía creer que no estuviera sintiendo eso que otras mujeres dicen que experimentan. En algún punto, pensé: ‘No debo ser la única. Debe de haber otras mujeres ahí afuera que sientan lo mismo que yo’”.

En muchos países del mundo, la gestación subrogada aún resulta un tema tabú, y si últimamente el procedimiento se ha normalizado ha sido gracias a famosos como los West-Kardashian.

Ella no ha dudado en hablar sobre el tema, y aunque la identidad de la madre sustituta no ha sido revelada, se sabe que la mujer realizó un cameo en el programa de la familia sin que se le viera el rostro. “Mi sustituta es una buena persona, mi familia la ama y yo estoy muy agradecida”, dijo Kim en ese episodio.

El día que todo cambió

Como ocurrió durante sus embarazos, la socialité ha pasado por momentos difíciles. En octubre de 2016 su vida cambió durante la Paris Fashion Week. Tras presenciar los desfiles de Balenciaga y Givenchy, cinco hombres vestidos como policías irrumpieron en su departamento y la ataron, la amordazaron, la llevaron a la bañera a punta de pistola y le arrebataron joyas valuadas en 10 millones de dólares.

Al alejarse, Kim pidió ayuda. Desde el incidente, su equipo de seguridad aumentó y comenzó a tener una postura más dura sobre el control de armas. “Quiero construir un futuro seguro para mis hijos y juntos podemos encontrar un modo, sin dejar de velar por los derechos de los estadounidenses”, escribió en su página web el Día Nacional de Concienciación sobre la Violencia Armada.

Salud en juego

Hoy día, la también diseñadora es más abierta sobre su salud y la psoriasis que padece desde hace 13 años, un trastorno de la piel que produce lesiones rojizas.

La enfermedad se presentó por primera vez cuando tenía 25 años, después de un resfriado, y dado que es una afección autoinmune, ello lo desencadenó. Logró contenerla cinco años, pero regresó a sus 30.

Herencia de su madre, Kim asegura que, si bien creció escuchándola hablar de ella, no tenía idea de cómo sería su vida al lidiar con el mal. Y tras padecer dolores de cabeza y fatiga general durante la última temporada del programa, se sometió a una serie de exámenes físicos que arrojaron un diagnóstico inesperado: artritis reumatoide y lupus.

Por fortuna, al examinarla de nuevo, el médico descubrió que se trataba de un falso positivo y que en realidad padecía artritis psoriásica, similar a la artritis, la cual puede ir y venir. Actualmente, aunque se manifiesta en sus piernas y rostro, ha aprendido a sentirse cómoda con ella, aunque a veces la cubre con maquillaje.

Segura de sí misma

Cuando el suplemento S Moda, del diario español El País, le preguntó cuál sería su gran aportación a la industria fashion, Kim no dudó en contestar: “Poner de moda las curvas”.

Y es que las hermanas Kardashian no son el prototipo de algunas publicaciones de moda: no son rubias, delgadas ni anglosajonas. “Ese es uno de nuestros mayores orgullos, que la gente nos diga que la hemos ayudado a sentirse cómoda en su propia piel”.

Ellas tienen curvas y han creado tendencia; tanto así, que los premios CFDA del Consejo de Diseñadores de Moda de América, considerados “los Oscar de la moda”, decidieron estrenar la categoría de Influencer del Año, reconociendo a Kim.

Su hermana, Kylie Jenner, ha seguido su ejemplo y procurado una silueta de reloj de arena, misma que le ha dado el lugar número uno en Instagram, superando incluso a Kim.

Para la familia, la unión es fundamental; así lo han demostrado en sus momentos de éxito y durante las crisis, desde las depresiones de Rob o el cambio de sexo de Caitlyn Jenner hasta la ruptura de Kylie y Travis Scott. Para ellas, ser solidarias es lo más importante.

Por ello, no es de extrañar que, pese a sus enfados y diferencias, como muestran en pantalla, sigan apoyándose en cada uno de sus proyectos. Lo mismo ocurre en su relación de pareja. Y es que, el Día de las Madres, Kim recibió unas flores con un sobre que contenía un cheque por un millón de dólares y acciones de su firma de ropa.

La razón fue que, días antes, rechazó hacer una publicación para una marca que suele copiar a Yeezy, la línea de moda que West diseña en colaboración con Adidas. “Le pregunté a Kanye qué pensaba y me dijo: ‘No, cariño. De verdad, no quiero que lo hagas’”. Así que tal fue la manera de su esposo de festejarla.

Esta familia sí que sabe apoyarse y agradecerse de manera excéntrica, pero siempre en las buenas y en las malas.

¿Por qué internet la ama?

Reconocida por los Webby Awards 2016 con el premio Break the Internet y como Influencer del Año en los premios CFDA 2019, Kardashian ha impactado más de una vez a sus seguidores (y detractores), a través de sus redes sociales.

– Apareció en la portada de la revista Paper en 2014. Posó desnuda para una historia llamada “Break the Internet: Kim Kardashian”.

– No teme a tratamientos extremos de belleza, como una mascarilla con su propia sangre.

– Rompió récords con Selfish, libro de selfies en la lista de bestsellers de The New York Times.

– Ya hizo su primera belfie o foto de su trasero, el cual, dicen, está asegurado por 10 millones de dólares.

– Se tomó una selfie con la ex de Kanye West, Amber Rose, en 2016.

– En 2016 hizo un topless con la modelo Emily Ratajkowski.

– El video musical “Bound 2” lo filmó junto a su hoy esposo Kanye West.

– Se fotografió totalmente desnuda, cuando estaba embarazada de North.

– Ideó Kidchella, la primera fiesta de cumpleaños de North.

– Protagonizó una secuencia de 15 fotografías supersexys con Kanye West.

Sus momentos de éxito

Imagen virtual

En 2014 ocupaba el sitio 80 de las celebrities más ricas, con ganancias por 26 millones de dólares anuales. Parte de su éxito se debió al juego Kim Kardashian: Hollywood, para iOS y Android. Los primeros días recaudó 1.44 millones de euros.

Más allá del límite

Cuando salió Kimojis para iOS en diciembre de 2015, la tienda de aplicaciones colapsó, al punto que la Kardashian tuiteó: “Apple, ¡siento mucho haber roto tu App Store!”.

Aromas millonarios

Cuando estrenó la línea Kim Kardashian Fragrances (2017), sorprendió al vender 10 millones de dólares en un día. Luego dio a conocer KKW Beauty y lanzó un kit de contouring que facturó 14 millones en 25 horas.

Sin ayuda

Su siguiente proeza fue recibir más de 5 millones de dólares en cinco minutos con sus fragancias Kimoji Peach, Kimoji Cherry y Kimoji Vibes, promocionadas en sus redes sociales ¡sin gastar en campañas!

Todo en familia

Junto a su esposo Kanye West ha comenzado a capitalizar su vida familiar con el lanzamiento de The Kids Supply, una línea de ropa infantil bastante trendy.

KUWTK

Es productora ejecutiva de Keeping Up with the Kardashians (KUWTK), por lo que su salario es más alto que el de sus hermanas. Se estima que percibe 4.5 millones de dólares por temporada.

Hay más

Su nuevo perfume es una colaboración con Kylie Jenner. Y su firma de fajas, Skims, es un verdadero hit: en minutos alcanzaron dos millones de dólares, cifra que superó cualquier lanzamiento del clan.

Por: Melissa Moreno / Foto: Getty Images, Grosby Group, Instagram