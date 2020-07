La hija de Robin Williams celebra el cumpleaños de su padre haciendo donaciones benéficas

Este martes, el humorista Robin Williams, que se quitó la vida en 2014, habría cumplido 69 años y su hija Zelda celebró un día tan agridulce haciendo honor a la labor benéfica a la que su padre dedicó gran parte de sus esfuerzos como co-fundador de la organización Comic Relief USA.

Zelda anunció a través de su perfil de Twitter que donaría 69.69 dólares a tantos refugios locales para personas sin hogar como le resultara posible, y animó a todos los admiradores del fallecido actor a que sigan su ejemplo para honrar su legado.

«En cualquier caso, saben que deseo que hoy se rían al menos una vez, con una de esas carcajadas inmaduras y sinceras típicas de papá», añadió.

Wanted to pop back to say I’ve gotten a ton of these. Charities are receiving $69.69 all over the world! The ripples of good you all spread is helping SO MANY! It’s more than just a ‘nice’ gesture… you’ve spread kindness like Dad spread laughter, & I am forever grateful ♥️ https://t.co/98kHxX9nIH

Como cada año por estas fechas, la actriz y guionista de 30 años ha preferido mantenerse alejada de la esfera virtual, pero se ha tomado la molestia de compartir los recibos de las donaciones que pasó horas realizando a varios centros LGBTQ+ de Los Ángeles y San Francisco y a otras fundaciones sin ánimo de lucro hasta que su banco le informó de que había detectado «actividad sospechosa» en su cuenta.

«Ahora me toca pisar el freno con los 69 y ponerme a hablar con un robot durante un rato», aseguró para despedirse, no sin antes agradecer el cariño de todos los fans de Robin y su ayuda a la hora de mantener vivo su legado.

Welp, got the ‘suspicious activity’ email, so gonna have to slow down on 69s and go talk to a robot for a bit 😂 Gonna go back to being off socials for awhile (as I do yearly), but thanks for joining me in honoring Dad (and the number 69) today! ♥️

… it was ‘nice’ 😏

— Zelda Williams (@zeldawilliams) July 21, 2020