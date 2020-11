La confianza y ambición que ostenta Kim Kardashian West ha sido la clave de su efervescente ascenso a la fama en los negocios y en cuanto propósito ha cruzado por su mente.

No hay revista, show de televisión o red social en el planeta donde Kim Kardashian West (socialité, modelo, empresaria y mamá), no haya sido mencionada. Desde su primera aparición en aquel reality show junto a Paris Hilton, hasta el ultraexitoso programa Keeping Up with the Kardashians —verá su fin en 2021—. Lo cierto es que hoy día Kim brilla más que nunca al margen de su imagen impecable, de su fortuna o de su extravagante estilo de vida en mansiones de lujo.

Por: Carolina M. Payán

Kim Kardashian: poderosa influencer en el ámbito político

Y es que una de sus metas es cambiar el sistema de prisiones en EUA, luego de apelar en el caso de Alice Marie Johnson. Esta madre, abuela y bisabuela afroamericana pasó 21 años en prisión y fue condenada a cadena perpetua sin derecho a fianza por un delito de drogas no violento. Por fortuna, Alice fue indultada gracias a la intervención de Kim en la Casa Blanca.

Se entrevistó con Jared Kushner, yerno y consejero de Donald Trump. Tras analizar los argumentos de la esposa del rapero Kanye West, así como los de Shawn Holley (amigo de su padre y asesor legal de Kim), accedieron a liberar a Johnson de los cargos.

“Sentí que quería luchar por las personas que han pagado sus deudas a la sociedad. Que el sistema podría ser muy diferente, y en verdad deseaba pelear para arreglarlo; de saber más, podría hacer una gran diferencia”, confesó hace unos meses a la publicación Vogue USA.

Una etapa que llega a su fin: KUWTK

Tal vez no todo el mundo sea fan de su estilo, su reality show o su línea de belleza KKW Beauty —con 4.5 millones de seguidores en Instagram y ventas millonarias—. Sin embargo, es irrefutable que Kim, junto con el clan Kardashian, ha cambiado la perspectiva de lo atractivo y deseable en los últimos años.

No te pierdas: La reacción de Kim Kardashian y otros famosos a las aspiraciones presidenciales de Kanye West

Lo que sea que ellas consuman o representen con su imagen, se torna al instante en un artículo relevante. Y, por ende, en un éxito de ventas. Así lo documenta el columnista Ron Lieber, de The New York Times, que afirma que estas celebs han dado un paso más al motivar a las mujeres a probar tendencias arriesgadas en moda y belleza. Pero también a valerse por sí mismas e incursionar en los negocios.

De hecho, los participantes de una encuesta realizada por el diario se identificaron con uno o varios integrantes del show Keeping up with the Kardashians. Esto porque es incluyente en temas de sexualidad, crianza, amor propio, tendencia y estilo de vida.

Una de las voces más entusiastas de la familia de ascendencia armenia es la modelo y escritora curvy Ashley Graham. En su podcast Pretty Big Deal asegura que con el surgimiento de figuras como Kim, más mujeres en el planeta son representadas y tomadas en cuenta en el show business, como le sucedió a ella. “Antes de Kim era impensable que Balmain hiciera ropa plus size o que las cosas triviales alcanzaran una dimensión importante”.

“El show nos convirtió en quienes somos y siempre estaré en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre”. Así afirmó Kim, madre orgullosa de North, Saint, Chicago y Psalm, estos dos últimos nacidos por vientre de alquiler.

Un éxito permanente

Ni siquiera la pandemia pudo frenarla para expandir su negocio con una línea de home decor (KKW Home), muestra de su potencial creativo y económico. Pero en esta nueva etapa, la también filántropa y mecenas de 21 causas nobles busca ser parte de logros más grandes de la mano de su tercer esposo. El cantante, diseñador y hasta candidato a la presidencia de EUA, Kanye West.

Abogada y fuente de inspiración

“Estoy lejos de ser perfecta, pero cada día hago el intento por mejorar”, declaró la actual pasante de derecho a la revista Paper cuando le preguntaron qué sentía al ser la mujer más buscada de la web y más imitada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 1 Nov, 2020 a las 3:32 PST

Más allá de decirlo con humildad o un guiño de orgullo, Kim actúa con extremada inteligencia. Se rodea de un ejército que la asesora en todo, y ha aprendido con modestia para luego ejecutar sus planes a la perfección. Así lo ha expresado una de sus mentoras en la abogacía, Erin Haney, quien supervisa a la estrella en su pasantía.

Se ha comentado sobre sus capacidades para ejercer como abogada, sobre todo porque no ha pasado por la escuela. Lo cierto es que para serlo en algunos sitios de EUA, como California, Vermont, Virginia o Washington, no es vital pasar por las aulas, pero sí acreditar exámenes. Junto con horas de pasantía en un despacho antes de rendir la prueba de la barra, lo cual Kardashian planea hacer en 2022.

Kim cursa el Programa de la Cámara de Jueces o la Oficina de Leyes de California

Que requiere que los solicitantes completen un formulario con un “Aviso de intención de estudiar en una oficina de abogados o salas de jueces”.

Tras un año como aprendiz, los solicitantes califican para tomar el examen de estudiantes de derecho de primer año, conocido como “barra para juniors”. De aprobar, los aspirantes legales pueden continuar estudiando durante tres años más para luego ejercer el oficio.

El programa requiere un total de cuatro años como aprendiz en un bufete de abogados o en la sala de un juez. Para ello, Kim dispone de la supervisión de dos abogadas mentoras: Jessica Jackson y Erin Haney, de #Cut50 —organización de reforma penitenciaria con sede en Oakland—.

“Kim Kardashian desató la intervención más eficaz y emocionalmente inteligente que jamás haya visto en la política… Creo que será alguien singular en la vida estadounidense”, expresó Van Jones.

Como es natural, las redes estallaron cuando se supo la noticia, pero Kardashian no dudó en usar su cuenta de IG para expresarse: “He visto algunos comentarios que dicen que es mi privilegio o mi dinero lo que me trajo aquí, no es verdad”, escribió. “Al colegio de abogados no le importa quién eres. Esta opción está disponible para cualquiera cuyo estado lo permita”.

No te pierdas: Kim Kardashian comparte una adorable foto de sus cuatro hijos

Y añadió: “Necesitas 60 créditos universitarios (tenía 75) para participar en ‘leer la ley’, que es una facultad de derecho… Para cualquiera que asuma que ésta es la salida fácil, no lo es. Mis fines de semana los paso lejos de mis hijos mientras leo y estudio. Trabajo todo el día, acuesto a mis hijos y dedico las noches a estudiar”.

“Los comentarios agresivos sobre Kim convirtiéndose en abogada revelan que la sociedad es hipócrita y juzga a una mujer con una identidad sexual abierta, al asumir que alguien así no es lo suficientemente inteligente para preocuparse por la justicia o su entorno”, escribió de ella Jennifer Wright, editora política de Harper’s Bazaar.

En busca de vida apacible

Pese a todo, Kardashian tiene tiempo para sí misma, sus negocios, sus pasiones y, claro, para su familia. Pero los protege con tesón cada vez que el escándalo o la discordia pública se hace presente, como sucedió con los rumores sobre la ruptura de su matrimonio a causa del trastorno bipolar que sufre Kanye.

Alimenta su espíritu con los evangelios gracias a su robusta fe cristiana que la ha ayudado a salir adelante de episodios turbulentos

“Kim y Kanye están bien. Él se encuentra en un mejor estado mental. Su matrimonio necesita trabajo, pero Kim está dispuesta a darlo todo por él, porque saben que lo que tienen es más que valioso”, reveló una fuente cercana a la pareja a ABC News.

Siempre en el centro de atención, Kim ha sido cuestionada sobre cómo le gustaría ser recordada, y lejos de buscar adjetivos, como “la más sexy” o “poderosa”, prefiere ser mencionada como alguien “cercana, noble y cariñosa”.

Sólo el tiempo dirá qué sigue para ella y Kanye, sin duda, una de las parejas más controversiales de Hollywood. Mientras tanto, los une un gran compromiso por sus hijos y una mutua admiración. Y Kanye no habría podido describir mejor a su alma gemela: “Mi parte favorita de Kim es su corazón”, como expresó hace tiempo en aquella memorable sesión dirigida por la legendaria Carine Roitfeld y el inolvidable Karl Lagerfeld.

Te puede interesar: Kendall y Kylie tienen contratos diferentes a los de sus hermanas Kardashian en el reality familiar