La reacción de Kim Kardashian y otros famosos a las aspiraciones presidenciales de Kanye West

Este fin de semana, Kanye West revolucionó la esfera virtual al anunciar su intención de presentarse candidato a las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, citando a Dios y la importancia de unificar la visión de la sociedad además de «cumplir la promesa de América» como los motivos que lo han empujado a tomar esta decisión.

No se trata de la primera vez que el rapero habla de sus aspiraciones políticas. En 2015 hizo por primera vez referencia a sus planes al respecto mientras recogía el galardón Vanguard en la gala de los MTV Video Music Awards, pero hasta este sábado parecía que la idea había caído, como tantas otras, en el olvido.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020