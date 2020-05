Lady Gaga, Madonna y Nicki Minaj: víctimas de nuevos ataques informáticos

Un grupo de hackers parece haber conseguido un sinfín de información personal de Lady Gaga, Madonna y Nicki Minaj, quienes han sido víctimas de nuevos ataques informáticos.

La cantante Lady Gaga es una de las muchas celebridades que, en estas últimas semanas, se habrían convertido en el objetivo directo de un grupo de hackers informáticos llamado REvil.

En su caso, se cree que los piratas accedieron a los servidores virtuales de sus dispositivos móviles, donde se encuentran datos de carácter personal y, por tanto, confidencial.

La artista puede estar amenazada con hacer pública toda esta información a menos que les abone una elevada suma de dinero, cuyo monto es de 21 millones de dólares.

Algunas víctimas de nuevos ataques informáticos

Según la revista Variety, Madonna, Nicki Minaj, Bruce Springsteen y la red social Facebook, entre otras personalidades y entidades, son otras de las víctimas que se desprendían de estas intolerables acciones.

El portal de noticias Page Six asegura que, en el caso de Lady Gaga, el botín podría incluir números de teléfono, contratos, correspondencia privada, acuerdos de confidencialidad y fotografías relativas a su ámbito más íntimo.

No hay más opciones

La revista británica NME, especializada en las novedades de la industria musical, entrevistó a un experto en ciberseguridad llamado Brett Callow.

El especialista no parece muy optimista en relación con las «opciones» que tienen a su disposición las víctimas para evitar la filtración y, al mismo tiempo, liberarse del chantaje económico al que se estarían viendo sometidos.

«Estaríamos hablando de la segunda extorsión más grande de la historia en este ámbito, que sepamos al menos. Las compañías y las personas afectadas no tienen demasiadas opciones, o muy buenas, para solventar este problema. Incluso, si pagan, no tienen garantías para asegurar que esos datos no se entreguen a terceros, especialmente dado su alto valor en el mercado», explicó en la publicación.

