Lady Gaga se está planteando dejar de beber

La cantante cree que ha llegado a un punto de su vida en el que sería capaz de renunciar al alcohol, pero le da miedo intentarlo por si finalmente fracasa y acaba odiándose a sí misma por ello.

El proceso creativo que desembocó en su último álbum, ‘Chromatica‘, ha conseguido que Lady Gaga se dé cuenta de que se encuentra en un momento lo suficientemente bueno como para plantearse seriamente la posibilidad de renunciar al alcohol en favor de otros métodos para canalizar su ansiedad y silenciar a sus demonios personales.

«He estado coqueteando con la idea de abrazar un estilo de vida sobrio. Todavía no estoy en ese punto, pero lo pensé en varios momentos mientras grababa el álbum. Es una opción que surgió mientras intentaba encontrar la forma de seguir trabajando a pesar del dolor físico que experimento constantemente», explicó la estrella de la música durante la conversación que mantuvo con Zane Lowe para la emisora Apple Music.

Por el momento, renunciar a la bebida no se encuentra en los primeros puestos de su lista de prioridades. La intérprete considera que renunciar al tabaco ya ha sido todo un logro y no quiere intentar hacer lo mismo con el alcohol, porque sabe que si no lo consiguiera, caería otra vez en la dinámica de empezar a odiarse a sí misma por su fracaso.

«Parte de mi proceso de recuperación se basa en pensar: ‘Bueno, puedo ser muy dura conmigo misma cada día por el hecho de que sigo bebiendo, o puedo optar por ser feliz y apreciar que sigo viva y trabajando, y sentir que lo estoy haciendo bastante bien. Estoy lo suficientemente bien. Soy imperfecta de una manera perfecta», añadió para resumir en esta última frase su filosofía a la hora de lidiar con sus adicciones.

