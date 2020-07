Las tragedias en la vida de John Travolta

Este 12 de julio se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Kelly Preston, actriz y esposa de John Travolta. Hacemos un recuento por las tragedias en la vida del actor.

El actor conoció el éxito desde muy joven, en la década de los años 70, sin embargo, su vida no siempre ha sido felicidad, ya que también ha tenido que enfrentar dolorosas pérdidas, como dos de sus grandes amores a causa del cáncer y la de su hijo Jett.

En 1976, durante el rodaje de The Boy in the Plastic Bubble, que Travolta protagonizó, conoció a Diana Hyland, quien era 18 años mayor que él. Ambos se enamoraron y la diferencia de edad no impidió que iniciaran un romance, también duramente criticado por el mismo motivo y porque en esos años, el mundo no estaba acostumbrado a ver a mujeres mayores con hombres más jóvenes.

“Nunca había estado tan enamorado en mi vida… Pensaba que me había enamorado antes, pero no. Desde el momento en el que la conocí, me sentí atraído hacia ella. Éramos como dos maniacos conversando todo el tiempo en el set de ‘Bubble’ y después de un mes, surgió el romance”, explicó Travolta en una entrevista de 1977.

Sin embargo,el amor no tendría una larga historia porque dos años antes, a Diana le diagnosticaron cáncer de mama, por lo que se tuvo que someter a una mastectomía.

Cuando Travolta filmaba Saturday Night Fever, la enfermedad regresó de manera muy agresiva y ella falleció el 27 de marzo de 1977, a los 41 años.

“Sentí cómo se le fue el aliento. Fueron las diez semanas más duras de mi vida”, recordó el actor en una entrevista para People tiempo después, ya que estuvo al lado de su amada hasta el último momento.

El triste adiós a un hijo

Kelly Preston y John Travolta se casaron en septiembre de 1991, y ella ya tenía dos meses de embarazo de su hijo Jett, quien nació en abril de 1992.

Sus días de dicha se vieron opacados debido a la salud del pequeño, quien fue diagnosticado con la enfermedad de Kawasaki, la cual afecta los vasos sanguíneos y que debe cuidarse especialmente por la posible afectación a las arterias coronarias que llevan sangre al corazón. El niño ambién fue diagnosticado con autismo.

En 2009, mientras la familia vacacional en las Bahamas, Jett, de 16 años sufrió una fuerte convulsión que le quitó la vida.

En abril de 2019, Travolta le dedicón un emotivo mensaje a su hijo.

“A mi querido amor, Jett… Estás en nuestros corazones para siempre. Les envío amor a todos los niños con autismo y a las maravillosas personas que los aman. Que todos podamos brillar y otorgar amor y respeto a los niños con necesidades especiales”, escribió.

Y el 13 de abril de 2020, el actor volvió a recordarlo con motivo de su cumpleaños.

Muere Kelly Preston

La actriz estadounidense, que trabajó en películas tan conocidas como Jerry Maguire o Twins, murió a los 57 años de cáncer el 12 de julio, anunció el propio John Travolta.

«Es con gran tristeza que les informo que mi espléndida esposa Kelly perdió su batalla contra el cáncer tras dos años. Luchó valerosamente con amor y el apoyo de muchos”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Un representante de la familia indicó a People que Preston había fallecido el domingo por la mañana.

«Escogió mantener su lucha en privado, se sometió a tratamiento médico durante un tiempo, apoyada por su familia más cercana y amigos», afirmó el representante a citado por dicho medio.

Nacida el 13 de octubre de 1962 en Hawái, Preston estudió arte dramático en la Universidad del Sur de California.

Saltó a la fama por su papel en la comedia Twins en 1988, junto a Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Trabajó en decenas de películas y series durante toda su carrera.

En la comedia romántica Jerry Maguire (1996), donde compartía elenco con Tom Cruise y Renée Zellweger, Preston interpretó a la exnovia del personaje principal.

La pareja se casó en el Hotel Crillon de París, el 5 de septiembre de 1991. Un ministro de la Cienciología ofició la boda pero por temor a que su enlace no fuera reconocido, poco después realizaron otra boda en Daytona Beach, dentro de la península de la Florida, con validez legal.

Kelly y John tuvieron tres hijos: Jett, Ella y Benjamin.

