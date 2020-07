El fiscal general de Nueva York llegó a un acuerdo con la productora del halagador empresario para indemnizar a numerosas trabajadoras que denunciaron el ambiente tóxico en el que debían trabajar.

Con independencia de los cargos a los que se enfrenta en California a cuenta de las denuncias recibidas por acoso y abusos sexuales, sin olvidar la pena de cárcel que ya cumple en Nueva York por sendos delitos de violación y agresión sexual, el empresario Harvey Weinstein y, de forma más concreta, su poderosa productora, llegaron a un acuerdo con la oficina de la fiscal general de Nueva York para indemnizar a todas aquellas mujeres que alzaron la voz sobre el ambiente laboral «tóxico» y degradante al que se vieron sometidas durante su trabajo en la compañía.

Las víctimas del entorno laboral ‘hostil’ de Harvey Weinstein recibirán 19 millones de dólares en indemnizaciones

Como revelan varios medios estadounidenses, el importe total de las compensaciones que habrá de proporcionar la firma asciende a 19 millones de dólares, los cuales se repartirán debidamente entre las denunciantes según criterios legales cuyos detalles no han trascendido.

Un portavoz de la citada fiscalía explicó a The New York Times que las empleadas de Weinstein experimentaron «un entorno de trabajo hostil, basado en la discriminación por razón de género y marcado por el acoso sexual». «Tanto Harvey Weinstein como The Weinstein Company [dirigida ahora por su hermano Bob] han fallado a sus empleadas femeninas. Después de todo el acoso, las amenazas y la discriminación, estas supervivientes están recibiendo finalmente algo de justicia», se menciona en un extracto del texto.

Exrey midas de Hollywood

Del arreglo económico alcanzado entre las dos partes se desprende, además, la invalidez total e inmediata de aquellos acuerdos bilaterales a los que The Weinstein Company había llegado ya con algunas de las denunciantes, los cuales llevaban aparejadas llamativas cláusulas de confidencialidad para silenciar las transgresiones y desmanes del ya exrey midas de Hollywood.

