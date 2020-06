Lea Michele es acusada de hacer comentarios racistas a una compañera de reparto en ‘Glee’

La actriz y cantante Lea Michele ha recibido una respuesta que probablemente no esperaba al mensaje de apoyo al movimiento ‘Black Lives Matter’ que publicó esta semana ante las protestas que se están produciendo en varias ciudades estadounidenses por la muerte de un hombre negro llamado George Floyd a manos de un agente de policía blanco.

En la sección de comentarios de su publicación, en la que Lea insistía en que el fallecimiento de Floyd no es un incidente aislado y reclamaba un cambio, destaca uno escrito en letras mayúsculas por una de sus antiguas compañeras de reparto en Glee, Samantha Ware.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter

La actriz, que se unió a la popular serie que protagonizaba Lea en la sexta y última temporada, acusa a la estrella del show de hacerle la vida imposible en el set de rodaje a través de «micro-agresiones» que en muchas ocasiones habrían incluido acciones raciales.

«Creo recordar que le dijiste a todo el mundo que te harías del baño en mi peluca si se presentaba la oportunidad. Entre otras muchas micro-agresiones que resultaron muy traumáticas para mí y que me hicieron plantearme si era realmente una buena idea seguir trabajando en Hollywood», fragmento del mensaje de Samantha.

Varios de los intérpretes que también formaron parte del elenco de Glee, como Amber Riley (Mercedes en la ficción) o Alex Newell (Unique), han reaccionado a estas graves acusaciones apoyando indirectamente la versión de los hechos de Samantha mediante GIFs o comentarios sarcásticos.

La popular actriz Yvette Nicole Brown, de la serie Community, también se pronunció al respecto para asegurar que cada una de sus palabras la habían emocionado porque la tocan de cerca, pero sin especificar si ella había vivido o presenciado un acoso similar perpetrado por Lea o por otros artistas.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020