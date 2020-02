Lena Dunham se volvió vegana gracias a Joaquin Phoenix

El reconocimiento que Joaquin Phoenix recibió por su trabajo en la película Joker le ha servido de plataforma para explicar las razones que lo motivaron a llevar un estilo de vida vegano, tanto por la conexión directa entre la industria ganadera y el cambio climático, como por razones morales relacionadas con el trato cruel que reciben los animales.

Su ejemplo no solo provocó que varios eventos como los Golden Globes o los Oscar hayan cambiado sus menús habituales por otros elaborados sin productos de origen animal, sino que también ha removido las conciencias entre sus compañeros de profesión.

La guionista y actriz Lena Dunham fue la última en replantearse seriamente sus hábitos alimenticios tras escuchar el discurso que Phoenix durante los Oscar.

«Bueno, creo que finalmente ha sucedido -me parece que Joaquin Phoenix me ha hecho vegana», afirmó ella en su cuenta de Twitter.

— Lena Dunham (@lenadunham) February 10, 2020