¡Maite Perroni está comprometida!

La bella y simpática Maite Perroni cierra el año muy, pero muy contenta.

Y es que la cantante reveló que, tras varios años de noviazgo, se encuentra comprometida con su novio, el productor chileno Koko Stambuk.

La ex RBD prefirió no dar muchos detalles al respecto, pero aseguró que se encuentra feliz.

“Sí, ya está, pero es cosa mía”, comentó la también actriz durante la conferencia de prensa de la película Doblemente Embarazada, la cual dirige su ya prometido y la cual está promocionando.

Sobre cómo es trabajar juntos, Perroni aseguró que se entienden perfecto.

“Es increíble poder compartir un proyecto y una ilusión juntos, trabajar a su lado es algo muy especial dentro de lo que hemos vivido y, dejando del lado romántico, creo que es importante admirar a la persona y desde otro lugar, ver lo que ha implicado este trabajo”, añadió.

¿Cómo sucedió «eso»?

Sobre la propuesta de matrimonio dijo que no fue nada apegado a las clásicas tradiciones, ya que no hubo ni rosas o música romántica para ese momento mágico, pero sí aseguró que fue un día muy especial y como único invitado: el amor entre los dos.

“Koko nunca me dijo, ¿quieres ser mi noiva? Koko me dijo: ¿te quieres casar conmigo? en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo. Y fue como, ¡sí, sí me quiero casar contigo!”, dijo Maite muy entusiasmada a en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Fue algo muy de él y mío no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, no hubo nada, fue una cosa entre él y yo, una copa de vino y una conversación real”, añadió.

El anillo de compromiso

Ante la pregunta sobre esta infaltable joya ante un compromiso matrimonial, Maite dijo que sí lo tiene.

“¡Sí, existe! Allí anda y ya”, afirmó.

“Un día llegó y me dijo, esto es un regalito, y era un anillo muy bonito y muy lindo que allí anda y ya, no hemos hecho las cosas como convencionalmente tendrían que ser”, contó.

¿Para cuándo el enlace?

Con respecto a si ya tiene fecha o existe alguna prisa por convertirse en la esposa de Koko, Maite tampoco dio una respuesta muy concreta.

“Estoy contenta así”, aseguró.

¡Muchas felicidades a la pareja!

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images