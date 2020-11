¿Listos para poner las canciones de Navidad de Mariah Carey a todo volumen? Se viene un nuevo especial navideño.

Las celebs van tomando el espíritu navideño y no podemos evitar contagiarnos de él. Primero fue Jennifer Lopez con su X-mas Barbie look que seguro servirá como inspiración para el outfit de las festividades. Pero la música no puede faltar, y para ello está la artista femenina con más ventas en el mundo, Mariah Carey. ¿Ya empezaste a escuchar All I Want for Christmas Is You?

Mariah Carey se prepara para lanzar un nuevo especial de Navidad

Aún cuando era Halloween, la artista preparó a sus fans con un video que dejó entrever la sorpresa: pronto llegará la Navidad y también material digno de celebración.

Finalmente anunció de qué se trara: es Mariah Carey’s Magical Christmas Special que debutará a nivel mundial en Apple TV+ el 4 de diciembre. Será una combinación de actuaciones musicales, bailes, animaciones y todo lo que derive para que Mariah sea la auténtica reina de la Navidad.

Este especial es una producción de la cantante junto con la dirección de Hamish Hamilton (ganador del BAFTA) y Roman Coppola (nominado al Oscar y ganador de un Globo de Oro).

Mariah Carey’s Magical Christmas Special para la Navidad del 2020

Mariah no estará sola durante este especial navideño, pues tendrá invitados como Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg y más.

Habrá un nuevo video de Oh Santa!, tema que salió en 2010 del álbum ‘Merry Christmas II You’, con Ariana Grande y Jennifer Hudson. Y se dice que también habría una nueva versión de la canción Sleigh Ride. Y por supuesto que no podemos olvidar el tema nacido en 1994, All I Want for Christmas Is You.

Un éxito de las épocas decembrinas

Tan solo en 2018, Mariah tuvo un pico de éxitos rompiendo el record de más reproducciones en Spotify en un día. La data recopiló que los usuarios escucharon All I Want for Christmas 10.8 millones de veces un día lunes. ¿Cuántas veces crees escucharla ahora que estamos en casa todo el tiempo?