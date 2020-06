La actriz y cómica australiana ha reconocido que ciertos productores consideran que su vena cómica se vería acentuada por su sobrepeso.

La humorista y actriz Rebel Wilson no reveló que algún que otro productor cinematográfico o televisivo, del que ha preferido no revelar su identidad, le ha llegado a ofrecer pagos adicionales a fin de evitar que perdiera peso o volumen antes de un rodaje. Como explicó la propia intérprete, para ciertos miembros de la industria del espectáculo, sus notables curvas acentuarían su, todo sea dicho, innegable carácter cómico.

“Me han ofrecido dinero para que no perdiera peso”.- Rebel Wilson

En su entrevista de este viernes al diario The Sun, la protagonista de cintas como Giving the note o la denostada Cats lamentó que su perfil interpretativo, como el de muchas otras actrices con independencia de su especialidad, vaya tan ligado a su apariencia física, especialmente porque este año se había planteado desprenderse de algunos kilos de más para cuidar tanto su salud física como mental.

«Cumplí 40 años el pasado marzo, así que pensé: ‘Ya está bien, este va a ser el año en el que me concentraré mucho más en mi salud. La prioridad no es tanto la de perder peso como la de cambiar los hábitos de mi día a día, dejar de perpetuar una situación en la que básicamente se me paga un dineral por comer de más», añadió en su conversación con el periódico británico.

Su régimen

Y es que la artista ha admitido que ha de solventar ciertos problemas relacionados, al margen de la ingesta calórica, con la forma a veces compulsiva y caótica de su consumo. Por supuesto, el hecho de que le ofrezcan dinero por mantenerse fiel a una dinámica poco saludable para ella no hace sino intensificar tales contratiempos y, en sus propias palabras, «perjudica» seriamente su bienestar emocional.

Por: Bang Showbiz