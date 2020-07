La actriz le confesó a su actual novio que estaba convencida de que son dos mitades de un mismo alma en el segundo día de rodaje de la película en que se conocieron.

No cabe duda de que Megan Fox y el cantante Machine Gun Kelly se han convertido en la pareja sorpresa del verano después de coincidir en la película Midnight in the Switchgrass.

Apenas unos meses más tarde se confirmó la separación de la actriz del padre de sus tres hijos, Brian Austin Green, quien afirmó que no había habido terceras personas involucradas en el final de su matrimonio y Megan había llegado sencillamente a la conclusión que «se sentía más ella misma» cuando se encontraba trabajando lejos de casa.

Megan Fox ha encontrado a su ‘llama gemela»: Machine Gun Kelly

Sin embargo, la propia intérprete reveló ahora que lo suyo con Colson -como se llama realmente su actual novio- fue más que amor a primera vista, ya que supo que iba a cambiarle la vida antes incluso de que se encontraran cara a cara.

«Cuando pregunté quién iba a interpretar su papel y me dijeron que se lo habían ofrecido a Machine Gun Kelly y acababa de aceptar, pensé inmediatamente: ‘Oh, oh’. Porque lo sabía, podía sentir que algo salvaje iba a surgir a partir de ese encuentro, pero no tenía claro qué. Sencillamente lo sentí, en el fondo de mi alma, que algo iba a pasar, y después nos conocimos en el set de rodaje», recordó Megan en una entrevista que concedió al podcast ‘Give Them Lala… With Randall’.

A Megan no le cabe ninguna duda de que ha encontrado a su «llama gemela», un fenómeno que se produce cuando un alma asciende a un nivel lo suficiente elevado como para separarse en dos cuerpos diferentes a un mismo tiempo, según explicó ella.

«Somos dos mitades del mismo alma, o eso creo yo. Y se lo confesé casi inmediatamente, porque me parecía lo correcto, lo que tenía que hacer. Creo que era el segundo día de rodaje. Lo invité a comer en mi camerino y le hice escuchar un montón de terminología astral. Me lancé de cabeza», recordó.

¿Qué opinas?

Por: Bang Showbiz