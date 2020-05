Miley Cyrus graba un dueto con el legendario Billy Idol

El diario The Sun reveló que la estrella del pop reclutó al mítico roquero para una de las canciones de su próximo álbum, del que se desconoce cuándo saldrá a la venta.

La cantante Miley Cyrus ya avisó en su momento de que su próximo trabajo discográfico se alejaría ligeramente del pop más convencional para abrazar ritmos y sonidos más propios del rock duro e, incluso, del heavy metal, todo ello al tiempo que la intérprete adopta una estética marcada por el uso del cuero y del color negro para adecuarse a semejante cambio de registro.

Ahora, y como se desprende de la información a la que tuvo acceso el diario The Sun, la estrella de la música habría grabado en estas últimas semanas un sorprendente dueto con el legendario Billy Idol, un tema llamado ‘Night Crawling’ que se convertirá en una de las mejores cartas de presentación de su nuevo álbum.

Por el momento no han trascendido más que unas estrofas de la supuesta canción, las cuales hacen referencia a lo complejo e, incluso, a los extremos de la personalidad humana, aunque se espera que en las próximas semanas la artista empiece a engrasar la máquina promocionando para dar a conocer el sencillo. Por cierto, Miley y Billy Idol ya compartieron escenario en una ocasión para interpretar el icónico Rebel Yell del rockero británico.

No obstante, resulta complicado prever cuándo se animará Miley Cyrus a lanzar su esperado disco, habida cuenta de que, hace unas semanas, ella misma admitía que no se sentiría bien estrenando nuevo material en medio de la actual pandemia del coronavirus.

«Me resulta difícil creer que ahora sea un momento adecuado para estrenar mi música. Pero sí, he hecho un disco muy influenciado por el rock, de ahí mi peinado. No ha sido un corte de pelo aleatorio e inspirado por ‘Tiger King’. Era parte de la estética del álbum, pero por ahora me tengo que conformar con lucirlo en mi casa de Calabasas», aseguraba a principios de este mes al diario Wall Street Journal.

Por: Bang Showbiz