Miley Cyrus revela cuál ha sido el atuendo más arriesgado de su carrera

Desde su salida de la empresa Disney, Miley Cyrus ha lucido un sinfín de atuendos inolvidables: desde el brasier y los calzones de látex color carne que se puso para actuar con Robin Thicket en los MTV VMA de 2013 al vestido completamente transparente que se enfundó cuando presentó esa misma ceremonia dos años más tarde.

Sin embargo, en su memoria, la prenda que marcó un antes y un después en su vida fue una mucho menos provocativa que eligió para el concierto que ofreció en el famoso club londinense G-A-Y en 2010. Se trataba de un diseño de Danielle Scutt para Topshop que consistía en un top y una minifalda que se unían con un par de anillas en la espalda y la parte delantera, dejando completamente al aire la cintura de la artista. El bajo también incluía grandes aberturas que mostraban las piernas de la joven.

En aquel momento, se trató de una elección muy arriesgada, según explicó ella misma en Twitter durante la sesión de preguntas y respuestas que organizó para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de su álbum ‘Can’t Be Tamed’.

«Me puse un vestido que sabía que enojaría a todo el mundo, coincidiendo con la época en que estaba empezando a ‘desplegar las alas’ y sentirme libre. Pero… requirió de muchas agallas porque todo el mundo a mi alrededor me decía que iba a perder a mis fans y que acabaría con mi carrera», recordó.

To honour #10YearsOfCantBeTamed, if you could ask Miley one question about the album or certain tracks, what would you ask?

Reply with your questions! ✨ pic.twitter.com/hyO9ECEg4Z

— MileyCyrus.uk (@MileyCyrusBz) June 17, 2020