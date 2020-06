Natalie Portman, el nuevo rostro del feminismo

Natalie Portman ha deslumbrado con roles intrépidos y viscerales que le han valido prestigiosos galardones. La también productora y directora es una mamá 100% comprometida con la lucha por la igualdad salarial y los derechos de las mujeres. Sin duda, una heroína genuina en la pantalla y en la vida real.

Tras haber conseguido fama internacional por las superproducciones de Star Wars, Natalie Portman entró por la puerta grande al universo Marvel detrás del rol de Jane Foster en Thor, historia que continuará e 2021 gracias a la cuarta entrega de Thor: Love and Thunder, en la que comparte créditos con Chris Hemsworth.

Siempre brillante, la actriz estadounidense de origen israelí no sólo se ha metido en la piel de una estrella de pop en Vox Lux, sino en el de una astronauta que se sale de control cuando regresa a la Tierra gracias a la cinta Lucy in the Sky (2019), uno de sus últimos estrenos.

Su sensibilidad para apreciar las alegrías de la vida, su capacidad de reinventarse en el séptimo arte (hizo su debut como directora en Eve), de ser el glamuroso rostro de Miss Dior y de tener una vida normal (de hecho cuando no lleva a los niños a la cama, o lava los platos o la ropa, aprovecha para escribir guiones de cine), nos ha impactado a tal grado que no dudamos en viajar a Toronto para charlas con ella sobre su carrera y descubrir su verdadera vida en uno de los roles más desafiantes y gratificantes: el de madre de dos hijos y esposa del coreógrafo Benjamin Millepied.

VANIDADES

En algunos rodajes, muchas veces tuviste que dejar de filmar para cambiarle los pañales a tu pequeña hija Amalia, ¿cómo es tu vida como mamá?

NATALIE PORTMAN

Ya estoy acostumbrada a ello, pues con la experiencia he aprendido a dividir mi tiempo entre el trabajo y mi vida privada. Para mí es vital establecer límites.

VA

Sueles ser una persona discreta, lo cual nos recuerda que en la producción de cine Vox Lux interpretaste una canción que decía: “Soy una persona privada en un mundo público”, ¿te identificas con esa frase?

NP

La melodía dice: “I’m a private girl in a public world”, pero en realidad no me siento identificada con ella, y es que, obviamente, no tengo una vida privada al ciento por ciento. Digamos que es semipública, ¡o lo que eso signifique! (risas).

VA

Antes era común verte caminar por las calles de Londres sin que nadie te reconociera, ¿solías disfrutarlo?

NP

Soy una mujer muy bajita y con el color de pelo más normal del mundo, así que es muy fácil para mí navegar en privado. Cuando me ves ni siquiera lo imaginas porque hoy día nadie mira a alguien que no esté dentro de un celular (risas).

VA

Y cuando la gente te ha llegado a parar en la calle, ¿qué te dice?

NP

De hecho, no me paran tan a menudo, pero cuando lo hacen, por lo general, me recuerdan por el filme Léon: The Professional, y a veces por Star Wars (Episode I The Phantom Menace, Episode II Attack of the Clones, Episode III Revenge of the Sith) o Black Swan.

VA

¿En serio te detienen por ‘Léon: the Professional’, estrenada en 1994?

NP

Sí, sobre todo por esa producción, lo cual resulta increíble, porque no considero parecerme nada a quien era en esa época; sin embargo, es de lo que más recuerda la gente, ¡incluso más que la saga de Star Wars!

VA

Esa cinta fue tu primer gran éxito y es bueno que aún lo reconozcan, ¿no?

NP

Sí, pero lo cierto es que también la deben pasar mucho en televisión, en comparación con otras películas recientes.

VA

A la distancia, ¿cómo recuerdas aquel día en que ganaste el Oscar por ‘Black Swan’?

NP

¡Fue maravilloso ganar el Oscar! Vivir semejante experiencia fue una oportunidad bastante divertida. Es extraordinario nuestro trabajo, ya que como intérpretes podemos experimentar otras vidas que son, sin duda, un sueño.

VA

¿El Oscar ocupa hoy día un lugar especial en tu casa?

NP

No, ya conoces los Diez Mandamientos, está prohibido adorar falsos ídolos… como el Oscar (risas).

VA

Después de trabajar en ‘Black Swan’ con el coreógrafo Benjamin Millepied, hoy día tu esposo, en 2018 volviste a compartir créditos con él en ‘Vox Lux’, cuéntanos cómo fue.

NP

Sí, en Vox Lux (Natalie encarna a una cantante de pop) trabajamos juntos un par de semanas al ser coreógrafo; incluso, se grabó la música con el mismo productor de la cantante Sia.

La verdad ensayamos mucho menos de lo que pudimos haber hecho, pero eso es parte de la magia del cine, ¡siempre hay maneras de mostrar que hubo más ensayos, como ocurrió al filmar un verdadero concierto!

VA

¿Consideras que el trabajo es más fácil cuando la familia se encuentra cerca?

NP

Sí, totalmente. Y en esa ocasión fue muy divertido, porque mi esposo fue mi apoyo y pude sentir lo que es un verdadero show de música pop. Las bailarinas con las que trabajamos también fueron muy profesionales, ya que sabían cómo hacer ciertos pasos para que todo pareciera maravilloso, si acaso estaba en la posición incorrecta, rodeándome de la mejor manera posible para hacerme quedar bien.

VA

Después de ‘Vox Lux’, ¿te animarías a salir de gira y a cantar al estilo Barbra Streisand o Lady Gaga?

NP

¡No, no! Definitivamente no. ¡Pero fue muy divertido hacerlo en pantalla!

VA

¿Al menos les cantas a puerta cerrada a tus hijos.

NP

¡Eso sí! Mi hijo mayor (Aleph) canta conmigo y hubo un tiempo en que se la pasaba tarareando la música Vox Lux, porque yo la escuchaba constantemente en el auto.

VA

¿Todavía guardas las canciones en la playlist de tu auto?

NP

Sí, por supuesto las tengo. Y recuerdo que cuando aún no habíamos comenzado el rodaje tuve que memorizar las letras para sentirme cómoda al bailar y cantar al mismo tiempo. Alguna vez el director me dijo que en aquel momento su hija estaba en esa edad en que las estrellas pop la obsesionaban y adoraba imitar mi coreografía. ¡Fue muy gracioso!

VA

¿Hasta qué punto se parece el estilo de vida de un actor de cine al de un cantante de pop, o al de un intérprete de TV?

NP

Creo que somos muy diferentes a quienes tienen horarios de trabajo en televisión o a los cantantes que no paran ni en Navidad. En el cine trabajamos muy duro durante algún tiempo, pero después descansamos; sin embargo, las estrellas de pop están en constante movimiento porque su tiempo es demasiado valioso. Con sus presentaciones logran que la gente alrededor gane tanto dinero que tienen la presión de presentar 100 shows al año y es admirable que lo logren, porque la venta de discos ya pasó a segundo término. Actualmente el dinero se gana en los estadios.

VA

¿Siendo una estrella de cine, te pones nerviosa cuando te cruzas con alguien más popular que tú?

NP

¿Que si me ponen nerviosa otras celebridades? Claro que sí, ¡totalmente!

VA

¿Como quién?

NP

Pues Oprah (Winfrey) seguro. Y hace poco conocí a unos astronautas por una de mis últimas producciones (Lucy in the Sky) y quedé asombrada con ellos.

VA

Pero los nervios se te pasan en seguida.

NP

No creas, a las personas que admiro las veo de una manera muy diferente: son una inspiración.

VA

Y entre los actores con los que has colaborado, ¿con quién te has sentido más cómoda al momento de escuchar: “acción”?

NP

Con Jude Law, ambos coincidimos después de Cold Mountain y Closer, aunque en My Blueberry Nights no tuvimos escenas juntos. Siempre es maravilloso trabajar con él, pues siento que no necesitamos ensayar. Llevamos 15 años colaborando y es formidable el nivel de complicidad que existe entre los dos. Cuando llegas a un estudio donde conoces y confías en la gente con quien trabajas, todos se sienten mucho más seguros y libres para probar cualquier cosa.

Natalie es discreta con su vida privada, nos lo ha dejado claro. Y además de dedicarse a sus hijos, se encuentra involucrada en los movimientos a favor de la equidad de salario. Para ella, el acoso y la desigualdad laboral son dos temas que le importan: por las mujeres de hoy y por el futuro que quiere para sus hijos.

Una carrera llena de triunfos

Nacida un 9 de junio de 1981 en Jerusalén, el sueño de llegar a Hollywood no estaba en sus planes. Ni siquiera cuando su familia se mudó a Washington y más tarde a Nueva York. No obstante, con apenas 11 años, un día se cruzó en una pizzería con un agente de talentos que de inmediato quiso representarla en el mundo de la moda, ella prefirió ser actriz. Su éxito fue instantáneo, y su carisma y dramatismo destacaron gracias al filme Léon: The Professional (1994), y el mundo de las superproducciones le abrió las puertas como la reina Amidala en Star Wars. El reconocimiento de sus colegas no tardó en llegar al ser nominada al Oscar por el rol de Alice en Closer (2004).

También destacó en las comedias románticas New York, I Love You (2008) y No Strings Attached (2011), después del éxito de V for Vendetta (2005) y antes de integrar el elenco de Thor (2011). Su carrera se encumbró al obtener el Oscar por la inolvidable historia de Black Swan (2010), en la que interpretó a una bailarina que se enamora de su coreógrafo, lo curioso es que en la vida real terminó casándose con el coreógrafo francés de Black Swan: Benjamin Millepied, exdirector del ballet de la Ópera de París.

Incluso recibió la estatuilla dorada, embarazada de su primer hijo Aleph, que nació en 2011. Menos de un año después de ser nominada como Mejor actriz por su rol de Jackie Kennedy, dio a luz a Amalia en 2017.

Su lucha contra el abuso

Han pasado poco más de dos años desde que las mujeres revolucionaron Hollywood con el movimiento #Metoo, el cual surgió tras las denuncias de abusos sexuales. Y gracias a famosas, como Natalie Portman, Oprah Winfrey, Meryl Streep, Reese Witherspoon y Jessica Chastain, se formó #TimesUp, que en el primer año recaudó 22 millones de dólares para crear un fondo de defensa legal con alrededor de 800 abogados voluntarios. En el camino, mujeres de todos los ámbitos han sido beneficiadas y el cambio de conciencia es evidente, y es que aun cuando Portman no fue víctima de ataques sexuales, reconoció haber sufrido abusos cuando hizo su debut a los 13 años: “Abrí con entusiasmo mi primer correo de un admirador para leer una fantasía de violación que un hombre me escribió… Los críticos de cine también hablaron sobre mis senos en ciernes…”.

“Desafortunadamente, hay chicas con experiencias peores y que experimentan violencia real”, reveló en entrevista a Justine Picardie de Harper’s Bazaar.

Lo cierto es que los abusos no sólo son sexuales, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres es parte de la lucha. Gracias a un esfuerzo conjunto, cada vez hay más féminas en puestos de trabajo en los que habían sido ignoradas: “Se nota en la televisión, no sólo en el cine, donde hoy día contratan más mujeres como directoras, editoras o compositoras, en puestos típicos en el que solíamos ver hombres”.