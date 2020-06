El actor no comprende por qué sigue aceptando proyectos que impliquen quitarse la ropa frente a la cámara, como tuvo que hacer de nuevo en su última película, si en el fondo lo hacen sentir muy incómodo

Las primeras experiencias de Nicholas Hoult grabando escenas subidas de tono y quitándose la ropa frente a las cámaras se remontan a su adolescencia, cuando protagonizó las dos primeras temporadas de la popular serie Skins, que seguía a un grupo de jóvenes británicos con las hormonas muy revolucionadas.

De cara a su último proyecto cinematográfico, True History of the Kelly Gang, el actor se vio de nuevo en la disposición de desnudarse por exigencias del guión, en esta ocasión para una escena que también incluía un caballo.

Nicholas Hoult no quiere volver a desnudarse en sus películas

«Supongo que tenía sentido porque el personaje es un depredador sexual que está muy a gusto en su propia piel… pero nunca resulta cómodo desnudarse frente a 15, 30 o 100 personas a las que no conoces realmente «, reconoció en una entrevista a GQ Hype .

«Además, en mi mente no paraba de repetirme que a ese pony lo habían llevado allí engañado, mostrándole una zanahoria. Y de repente se encontró conmigo, que estaba sentado y desnudo. Hacía que me miraba como si estuviera pensando que tenía pinta de saber muy bien. Me quedé paralizado… Me gustaría poder dejar de desnudarme en mi trabajo» , añadió.