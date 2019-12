Nicole Kidman ‘conecta’ muy rápido con sus parejas

La actriz Nicole Kidman no ha tenido problema alguno en reconocer, ahora que disfruta de un largo y estable matrimonio con el cantante de música country Keith Urban, que solía tomar decisiones relativas a su vida sentimental con total rapidez y, en ocasiones, de forma algo improvisada.

Eso explica, por ejemplo, que se casara con su actual marido menos de un año después de conocerse, una dinámica que hasta cierto punto también marcó su vida en común con el también actor Tom Cruise, con el que contrajo matrimonio en 1990 y cuando ella solo tenía 22 años.

«Siempre he sido así, es algo que me define de toda la vida. Conecto muy rápido y de forma muy profunda con aquellos a los que quiero. Me ato, me caso, tengo hijos y luego me siento muy unida a ellos también», reconoció la estrella australiana en una sincera conversación a la revista Tatler.

La artista también quiso recordar las sensaciones algo contradictorias que la invadieron el día en que conoció a Keith, padre de sus hijas Sunday y Faith, ya que en ese momento todavía estaba tratando de cerrar emocionalmente el capítulo de su breve, pero intenso romance con Lenny Kravitz.

«Ahora lo recordamos y nos reímos porque le hemos restado importancia. Pero es verdad que en aquella época los dos estábamos confusos y tratando de poner en orden nuestros sentimientos. Me sentía algo rara esa noche, simplemente no era yo misma… Aunque sigo pensando que Keith fue simplemente encantador conmigo, y por eso me sentí atraída hacia él, todavía estaba tratando de cerrar ciertas heridas», reveló.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images