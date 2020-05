“No puedo parar de llorar”.- Reese Witherspoon, sobre sus momentos de mayor fragilidad

La intérprete ha admitido que en ocasiones se ve sobrepasada por la frustración y la ansiedad, hasta el punto de tirarse en el suelo y llorar desconsoladamente.

La actriz Reese Witherspoon no dudó en sincerarse sobre los momentos de mayor vulnerabilidad que está viviendo durante estas semanas de confinamiento doméstico y, por supuesto, a cuenta de la evolución de la crisis del coronavirus tanto a nivel de salud como económico.

“No puedo parar de llorar”

De hecho, en su última entrevista para la cadena CBS, la protagonista de Big Little Lies reconoció que, en ocasiones, se ve sobrepasada por los niveles de ansiedad y frustración que está experimentando en relación con las complicaciones de la pandemia, hasta el punto de tirarse al suelo y llorar desconsoladamente.

«Cuando no puedo más, me tiro al suelo y me pongo a llorar. O me quedo dentro del coche y no puedo parar de llorar. Sí, hay ocasiones en las que me siento totalmente abrumada. Estoy abrumada», aseguró en su conversación de este domingo con el canal estadounidense, en el que también compartió algunas de las ideas que se plantea de cara a un eventual regreso al trabajo.

Y es que la estrella de cine sueña con poder hacer una contribución más significativa en la lucha contra las injusticias que aquejan actualmente al mundo, al tiempo que trata de compaginar sus responsabilidades tanto familiares como profesionales.

«De verdad que quiero cambiar las cosas. Me gustaría ver a más mujeres jóvenes triunfando en esta industria, que puedan tener expectativas ilusionantes sobre el futuro», añadió en su plática.

«Le dedicaré tantas horas como sea necesario, y apostaré por mí misma. Tengo mi propio boleto de lotería, siempre he pensado así. Si nadie más lo hace, lo que tengo claro es que yo siempre estaré ahí y trabajaré para ello», explicó sobre la determinación con la que ha afrontado siempre su deseo de transformar el sector televisivo y cinematográfico.

Por: Bang Showbiz