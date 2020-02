Poderoso video feminista de Cynthia Nixon se ha vuelto viral

Muchos recordamos principalmente a Cynthia Nixon por su papel de la abogada Miranda Hobbes de la famosa serie Sex and the City, pero de unos años para acá, la actriz ha demostrado que su papel va más allá de la pantalla chica o grande.

A través de sus redes sociales, la estrella de 53 años ha enviado un poderoso y elegante mensaje a través del cual señala las dificultades de ser mujer, video que en menos de 48 horas se ha vuelto viral.

“Sé una dama, dijeron. Tu falda es muy corta. Tu blusa es muy pequeña. No muestres tanta piel. Cúbrete”, con estas palabras inicia el video publicado por la revista Girls. Girls. Girls, que en casi tres minutos de duración muestra la presión que se ejerce sobre las mujeres a diario.

A lo largo del video narrado por la también política se escuchan las palabras del poema Be a lady, they said (Se una dama, dijeron) de Camille Rainville.

“Deja algo a la imaginación. No seas tentadora. Los hombres no pueden controlarse a sí mismos. Los hombres tienen necesidades”, son más frases expresadas por Cynthia Nixon.

Así es la realidad

La profunda voz y expresión de la ex candidata a gobernadora de Nueva York, así como las impactantes imágenes hacen de este video un crudo reflejo de las contradictorias exigencias que las mujeres reciben desde muy temprana edad.

“No hables muy fuerte. No hables mucho. No seas intimidante. ¿Por qué eres tan miserable? No seas una perra. No seas mandona. No seas emocional. No llores. No grites. No digas maldiciones”, son expresiones que, realmente, nos suenan muy familiares.

Más…

“No seas muy gorda. No seas muy flaca. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. Pide una ensalada. No comas carbohidratos. No pidas postre. Ponte a dieta. ¡Por Dios, pareces un esqueleto! ¿Por qué no comes? Te ves demacrada. Pareces enferma. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne”, continúa sin que podamos parar de observar las imágenes.

“No digas que sí. No digas que no. Simplemente ‘sé una dama’, dijeron”…

Aquí el video:

¿Qué opinas?

Por: Redacción Vanidades / Foto: Tomada de video