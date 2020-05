La cantante quiere mantener en secreto la dirección de su hogar en Los Ángeles después de que un acosador se presentará hasta en siete ocasiones en su puerta con la intención de conocerla.

Pese a que ha sido, sin duda, la artista revelación del año en la industria discográfica, Billie Eilish aún no se ha independizado y sigue viviendo con sus padres en la misma casa de dos habitaciones de Los Ángeles en la que compuso su primer disco ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ junto a su hermano mayor Finneas.

Hace unos meses, la cantante de 18 años invitó al presentador James Corden a visitar su hogar mientras grababan su participación en el popular formato Carpool Karaoke para demostrarle que su dormitorio no ha cambiado lo más mínimo desde su salto a la fama y que sigue siendo el mismo espacio desordenado que se esperaría de una adolescente.

¿Por qué Google pixela la casa de Billie Eilish en Street View?

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha vuelto casi imposible para su familia seguir viviendo en ese mismo lugar, que no se encuentra en las típicas urbanizaciones privadas que suelen elegir las celebridades como lugar de residencia.

Varios fans se han presentado en su puerta desde que la dirección se filtró en las redes sociales y uno de los acosadores de Billie, contra el que consiguió una orden de alejamiento hace unos días, ha intentado colarse en el interior de la vivienda en siete ocasiones para conocerla en persona.

Por motivos de seguridad

La situación ha llegado a tal extremo que Google ha decidido pixelar la casa de la artista en su herramienta Street View, que muestra una panorámica a nivel de calle, por motivos de seguridad. Las imágenes de la casa también se han eliminado de la página web virtualglobetrotting.com.

Billie es la última en una larga lista de estrellas, como Paul McCartney o Lily Allen, que se han visto obligadas a tomar medidas muy similares para mantener la ubicación de sus hogares en secreto.

Por: Bang Showbiz