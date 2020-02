Portia, Ellen ¿y el secreto de la felicidad?

«No hacemos caso de rumor alguno», dijo la actriz Portia de Rossi hace años. Y es que desde que se casó con la comediante y conductora Ellen DeGeneres en agosto de 2008 ha escuchado chismes sobre su ruptura. Al parecer, el éxito de la pareja tiene que ver con su capacidad de aislamiento.

Tienen una vida social trepidante y es muy común verlas en galas y eventos de la industria del entretenimiento, pero lo cierto es que pocas personas tienen acceso a su mundo privado. Ellas no quieren enterarse de falsas noticias que las involucren y, por lo tanto, no sienten urgencia alguna por salir a desmentir nada abriendo las puertas de su casa. Esta pareja es, desde que se conoció en 2004, un microuniverso.

Un vínculo diferente

Por supuesto, la solidez de su matrimonio es una rareza en Hollywood, donde lo normal es cambiar de pareja como de auto. Así que cada año, en especial cuando se acerca su aniversario de bodas, surgen rumores sobre un posible divorcio.

En 2019 trascendió que Ellen es cada vez más demandante y está celosa de la atención que Portia está poniendo en su carrera. Dicen que la actriz australiana de 46 años debe mantener en silencio el celular mientras trabaja en la serie Arrested Development, porque la conductora estadounidense de 61 años nunca respeta sus horarios laborales y le marca en cualquier momento.

“[Ellen] quiere saber cada movimiento de Portia y se molesta si llega un poco tarde a casa, además la cuestiona sobre todo lo que hace en el día”, dijo una supuesta fuente cercana al US Report. Pero mientras todo esto se murmura, ellas acaban de comprar una casa de playa en Santa Bárbara, California, que antes fue del cantante Adam Levine.

¿Una pareja al borde del divorcio invertiría en una mansión de descanso de casi cinco millones de dólares? A los ciudadanos de a pie, ese movimiento nos parecería ilógico, no así a los tabloides rosas de Estados Unidos que aseguran, sin pruebas, que Portia le ha pedido a su esposa que se vaya de la casa; desde luego ya han calculado que su divorcio costaría alrededor de 450 millones de dólares.

Amor a primera vista

Dicen los escépticos que no existe, pero ellas flecharon desde el primer vistazo. No es que estuvieran juntas desde ese instante, porque las circunstancias no se prestaban para el romance, pero ambas han confesado que sintieron una gran química.

Eso pasó en el 2000, pero cuatro años después se reencontraron en los VH1 Big in ’04 Awards y ya no pudieron ocultar su atracción. Para ese entonces, Ellen ya había “salido del clóset”, no sin generar polémica, ya que lo hizo a través de su show Ellen en 1997.

El programa era una comedia de situaciones en la que la conductora representaba a un personaje homónimo, pero de apellido Morgan, quien poseía una librería. Tenía una popularidad relativa, pero su clímax de rating se dio en la cuarta temporada cuando, en voz de su personaje, aceptó ser gay, al mismo tiempo que lo anunciaba a la prensa, sin embargo, a partir de ese momento la serie fue perdiendo audiencia y fue criticada por los grupos conservadores.

Vio declinar su carrera por algunos años, aunque, como sabemos, su regreso a la televisión, como conductora, fue épico. Pero pasó por momentos difíciles y, quizá, ver ese tipo de situaciones en otras personas hacía que Portia de Rossi fuera tan discreta en lo referente a su vida sexual.

Aunque la actriz salía con una mujer cuando conoció a DeGeneres, se sabía que había estado casada durante tres años con el cineasta Mel Metcalfe, y aunque no se escuchaba nada de su vida romántica, para las publicaciones de chismes no parecía haber “nada sospechoso” en ella.

Así que fue toda una sorpresa cuando, a finales de 2004, hizo públicas sus preferencias sexuales y su relación con Ellen, a quien muchos apodaban “DeGenerada”.

Eso comenzó a hacerlo un absurdo predicador en televisión y ella, en lugar de molestarse, respondió con el buen humor que la caracteriza: “¿En serio me llamó así? ¡Llevo oyendo ese apodo desde que iba en cuarto año de primaria!”.

Una pequeña gran boda

Aunque el suyo fue un enlace pequeño, en el que solo las acompañó su círculo más íntimo, fue mediático. Llevaban ya cuatro años de novias cuando el estado de California hizo legal el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Cerca de 18 mil parejas se casaron en esa primera etapa de la ley, entre ellas, esta pareja. El día que se comprometieron, Portia había llegado a casa con un pez dorado que había rescatado de un set de grabación donde trabajaba. Se sentó junto a Ellen y, mientras veían juntas a su nueva mascota, la conductora le dijo: “¿Esto es un momento muy romántico, no?”. La actriz le respondió, “cada instante que paso contigo lo es”.

Entonces Ellen no lo dudó más y le pidió matrimonio con un increíble anillo con un diamante de tres quilates. Se casaron donde se comprometieron, en su casa en Los Ángeles.

Primero pensaron en hacer una gran fiesta, pero podía ser algo estresante y optaron por invitar a solo 19 personas a compartir el momento con ellas. Las dos usaron diseños de Zac Posen.

Portia, una vaporosa falda de tul en un rosa ligero y un corsé blanco, y Ellen, un traje blanco amplio y cómodo, bastante moderno y bohemio en sus formas. Ambas usaron zapatos bajos que decían “acepto” e intercambiaron argollas diseñadas por Neil Lane, quien también fue la mente detrás del anillo de compromiso de Portia.

Fue un acto pequeño con una repercusión masiva que las convirtió en una de las parejas lésbicas más poderosas y queridas por el público, y todo un estandarte para la comunidad gay, ¡y no solo de Estados Unidos!

Romance admirado

Sobre su relación, Portia dijo en una entrevista para The Advocate en 2015, que la conductora “le robó el aliento. Nunca me había pasado algo así en mi vida”. “Ser su esposa es mi papel más grande”, escribió DeGeneres en su Instagram en 2017.

Y el año pasado, cuando Ellen cumplió 60, Portia le regaló la creación del Ellen DeGeneres Campus of the Dian Fossey Gorilla Fund y la Fundación Ellen DeGeneres Wildlife Fund, proyectos para recaudar fondos para estudiar y proteger a animales salvajes, en particular a los gorilas, en homenaje a la zoóloga estadounidense Dian Fossey.

El regalo es una demostración perfecta de cuán profundo puede ser el entendimiento de una pareja. Así que sin hacer caso a los rumores que han salido y que surgirán, ellas, inmersas en el pequeño universo que han conformado, se siguen sorprendiendo y nos continúan inspirando.

Las ex de Ellen

Estuvo con ella desde 1997 hasta el año 2000. Después Anne se casó con el actor Coleman Laffoon, con quien tuvo un hijo. Tras un affair con el actor James Tupper, padre de su segundo hijo, se divorció de Laffoon.

Permanecieron juntas tres años, justo cuando Ellen supo de Portia. Varios años después, la actriz conoció a Jodie Foster, con quien está casada desde 2014.

El pasado de Portia

Mel Metcalfe

De Rossi estuvo casada con él entre 1996 y 1999. El cineasta y documentalista fue prácticamente una coartada, ya que ella era muy joven y una actriz australiana recién llegada a Estados Unidos. Le daba miedo que su orientación sexual afectara su trabajo y además quería obtener la famosa Green Card. Finalmente, la pareja se divorció.

Francesca Gregorini

Su romance con la cantante y directora de cine, famosa por ser hija de la chica Bond, Barbara Bach, e hijastra del exbeatle Ringo Starr, inició en el año 2000 y terminó en 2004. Portia no era públicamente homosexual cuando se reencontró con Ellen y comenzó a salir con ella. Francesca narró que el rompimiento fue desgarrador, pero después las tres lograron convertirse en buenas amigas.

Por: Mónica Isabel Pérez / Foto: Getty Images