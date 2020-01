Presentadora se burla de «labio leporino» de Joaquin Phoenix

Una presentadora de la televisión estadounidense ofreció disculpas tras burlarse con un gesto del labio leporino mientras hablaba del actor Joaquin Phoenix, luego que fuera duramente criticada por padres de niños afectados por esta condición.

Wendy Williams, que anima el programa The Wendy Williams Show, se levantó el labio con el dedo durante varios segundos mientras decía en broma que encontraba atractiva la cicatriz del nominado al Oscar por Joker.

«Cuando se afeita el bigote tiene una fractura muy fina… tiene uno de esos, ¿cómo se dice? ¿Labio leporino? Paladar hendido», dijo, entre risas, en su programa la semana pasada. «Lo encuentro muy atractivo».

Phoenix había dicho a Vanity Fair el año pasado que tenía una «cicatriz no quirúrgica con la que nació» y no una «hendidura quirúrgicamente reparada».

El segmento provocó furiosas respuestas, incluida la del futbolista canadiense Adam Bighill, quien nació con paladar hendido.

«Los comentarios y acciones de @WendyWilliams hacia la comunidad con hendiduras claramente promueve el bullying», tuiteó Bighill, tachando su actitud de «horrible y ofensiva».

Bighill tuiteó además una foto de su hijo Beau, poco antes de que fuera operado por esta misma dolencia.

«Quiero disculparme con la comunidad de personas con hendiduras y en honor a Beau», escribió Williams, que se comprometió a donar a organizaciones enfocadas en labio leporino.

El labio hendido y el paladar hendido son defectos de nacimiento que se producen cuando el labio o la boca del bebé no se forman adecuadamente durante el embarazo. Afecta a uno de cada 500 a 750 bebés en todo el mundo, según la organización Operación Sonrisa.

Otra famosa que reaccionó de manera negativa a las burlas de Williams y no aceptó las disculpas fue Cher, quien expresó su enojo en su cuenta de Twitter.

“Wendy Williams, iba a tratar de mantener mi temperamento, pero estoy tan enojada que no puedo, en 1985 hice una película llamada Máscara!”, a través de esa película me involucré con los niños y adultos que tenían Anomalías craneofaciales. No tienes idea por lo que estas personas pasan, hasta más de 20 operaciones…’’, comienza su mensaje.

“Antes de su adolescencia, la mayoría del tiempo pasan por mucho dolor y miedo, pero con la esperanza de que lucirán mejor, el miedo por el que sus padres pasan es inaguantable. Si tu mamá viera lo que hiciste estaría muy decepcionada. Mi mamá me enseñó a amar y ayudar a las personas que están en dolor. ¿Quién eres? Deberías ser despedida”.

“Disculpas, ¡NO HAY disculpa por lo que hizo y de lo que se rió, sé que estos niños y adultos pasan por el infierno, sus padres pasar por el infierno! Al diablo su disculpa”, escribió la furiosa artista.

these kids go through more than most of us will ever be able to comprehend and they are brave and beautiful and so deserving. what you’ve done for them is so important, so @WendyWilliams can fck off. pic.twitter.com/e2dgDXU9vL

— adds ☆ (@itschersworld) January 16, 2020