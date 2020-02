Y el Oscar es para…

La 92ª edición de los premios de la Academia será el 9 de febrero, antes de lo habitual, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes serán los afortunados ganadores en la noche más glamurosa de Hollywood? Aquí nuestras predicciones, los filmes imperdibles e intérpretes a los cuales seguir la pista.

En Vanidades ya tenemos nuestras apuestas apoyados en las estadísticas de prestigiosos festivales y en la reacción de los cinéfilos alrededor del mundo. Y es que esta edición de los Oscar trae bajo el brazo un abanico de opciones, algunas de ellas controversiales como la cinta Joker, que ha causado revuelo entre la crítica por su violencia rampante, o Judy, una biopic descorazonadora, basada en los últimos días de la gran diva de los musicales, la inigualable Judy Garland, interpretada por Renée Zellweger. ¿Interesante? Para algunos de los nominados ésta es su primera candidatura, es el caso de Florence Pugh, y para otros intérpretes su cuarta postulación, como Charlize Theron.

Mejor Película

Dentro del universo fílmico, 17 cintas figuraron entre las posibles nominadas al Oscar como Mejor Película, sin embargo, solo nueve de ellas entraron al certamen:

– 1917

– LITTLE WOMEN

– JOKER

– FORD V FERRARI

– THE IRISHMAN

– JOJO RABBIT

– PARASITE

– MARRIAGE STORY

– ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD.

¿Nuestra favorita?

Sin duda, Joker, ya que de las 123 nominaciones que ha recibido alrededor del mundo, al cierre de esta edición ha ganado 27. Entre los premios otorgados destacan Golden Globes, New York Film Critics Circle y el Festival de Venecia, que la condecoró en las categorías de Mejor Actor y Mejor Película.

¿De qué trata?

Es la historia de Arthur Fleck, un aspirante a comediante que, en su intento de convertirse en un buen cómico, incursiona en el mundo del clown. No obstante, todo se sale de control debido a que sufre severos problemas mentales, que son ignorados tanto por el sistema médico como por la gente que lo rodea, situación que lo lleva a una espiral descendente de crímenes sangrientos y al que será su alter ego: el Joker.

Mejor Director

Las nominaciones de Mejor Película y Mejor Director están ligadas porque casi siempre un buen filme es resultado de una producción bien aterrizada por parte del realizador y su equipo; por ello, se barajan los nombres de cineastas consumados, como es el caso del británico Sam Mendes o Quentin Tarantino, que ya tienen un premio de la Academia bajo el brazo. ¿Quienes son los afortunados que podrían obtener la estatuilla?

– MARTIN SCORSESE (THE IRISHMAN)

– BONG JOON HO (PARASITE)

– TODD PHILLIPS (JOKER)

– SAM MENDES (1917)

– QUENTIN TARANTINO (ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD)

¿Nuestro favorito?

Confiamos en que el galardón recaerá en las manos de Sam Mendes, quien demostró de qué es capaz con la multipremiada cinta American Beauty en 1999. A dos décadas de distancia, Sam regresa con una película épica en todo sentido, ya sea por la trama desarrollada en la Primera Guerra Mundial o porque fue filmada en una sola toma, (¡como solía hacerse al comienzo de la historia del séptimo arte, con los hermanos Lumière!). Aunado a ello, el elenco es un auténtico derroche de talento, al contar con las participaciones de Colin Firth, Benedict Cumberbatch y Richard Madden, entre otros.

Mejor Actriz

Seguramente el jurado sufrirá al elegir a la mejor intérprete, pues como contendientes figuran Charlize Theron, Scarlett Johansson y Renée Zellweger, favorita de la crítica (¡y nuestra también!), porque su regreso representó una sacudida a la gran pantalla. Y claro, también existe la posibilidad de que el Oscar sea para estrellas emergentes como Saoirse Ronan o Cynthia Erivo.

– SAOIRSE RONAN (LITTLE WOMEN)

– CHARLIZE THERON (BOMBSHELL)

– RENÉE ZELLWEGER (JUDY)

– SCARLETT JOHANSSON (MARRIAGE STORY)

– CYNTHIA ERIVO (HARRIET)

¿Nuestra favorita?

Vanidades vota por darle el galardón a Renée Zellweger en su papel de Judy, pues no solo demostró en recientes producciones como What If (serie de Netflix) que puede ser tan perversa y cruel como se lo proponga, sino una reina de los escenarios, como al encarnar a Garland.

Mejor Actriz de Reparto

Nuestro corazón se detiene al pensar en este momento de la ceremonia, ya que los ojos del mundo se posarán sobre la ganadora, no solo por su desempeño actoral sino por su discurso y el vestido que lucirá. Las nominadas:

– LAURA DERN (MARRIAGE STORY)

– SCARLETT JOHANSSON (JO JO RABBIT)

– MARGOT ROBBIE (ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD)

– KATHY BATES (RICHARD JEWELL)

– FLORENCE PUGH (LITTLE WOMAN)

¿Nuestra favorita?

Elegimos a Margot Robbie, quien participó en dos películas superinteresantes: Once Upon a Time In Hollywood, donde encarnó a la tristemente desaparecida Sharon Tate, y Bombshell, en la que interpreta a una periodista acosada sexualmente.

Mejor Actor

¡Hace mucho tiempo que no veíamos tanto talento junto! Y es que estos actores son irresistibles en sus papeles, desde el experimentado Banderas, en su rol de alter ego de Almodóvar, hasta Jonathan Pryce, como el Papa Francisco I. Los nominados son:

– JOAQUIN PHOENIX (JOKER)

– ADAM DRIVER (MARRIAGE STORY)

– JONATHAN PRYCE (THE TWO POPES)

– LEO DICAPRIO (ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD)

– ANTONIO BANDERAS (DOLOR Y GLORIA)

¿Nuestro favorito?

Pese a que todos nos encantan, apoyamos a Joaquin Phoenix, que nos robó el aliento con su impactante actuación en la que le dio vida al oscuro Joker.

Sin duda creemos que es uno de los roles de su vida, ya que la prensa especializada y la audiencia lo aclamaron como portavoz de un mundo en crisis, igual al nuestro. Su interpretación le ha valido la admiración de la industria cinematográfica, tal como le sucedió a Heath Ledger.

Mejor Actor de Reparto

Es seguro que la Academia estará en una encrucijada pero ocurrirá lo mismo en esta terna, donde compiten intérpretes de leyenda: desde un primer histrión como Anthony Hopkins hasta el guapísimo Brad Pitt.

– JOE PESCI (THE IRISHMAN)

– AL PACINO (THE IRISHMAN)

– BRAD PITT (ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD)

– TOM HANKS (A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBOURHOOD)

– ANTHONY HOPKINS (THE TWO POPES)

¿Nuestro favorito?

Tanto la crítica como nosotros coincidimos en que Tom Hanks es el rey en esta nominación por su rol en A Beautiful Day in the Neighbourhood, ya que es adorable al encarnar a Fred Rogers. En caso de ganar la estatuilla, sería la tercera en su haber.

Por: Carolina M. Payán / Foto: Getty Images