La actriz Lindsay Lohan habría recibido con entusiasmo e ilusión la noticia del compromiso matrimonial de su madre Dina, o eso es al menos lo que aseguró contundente la segunda en su breve conversación de este jueves con el programa Entertainment Tonight: unas declaraciones que se producen solo un día después de que diera a conocer públicamente su futuro paso por el altar.

¿Qué opina Lindsay Lohan sobre el compromiso matrimonial de su madre?

«Lindsay está encantada. Simplemente me dijo: ‘Mamá, estoy tan feliz por ti. Llevo tanto tiempo esperando a que encontraras algo así’. He estado tanto tiempo sola intencionalmente porque sentía que no había sentido algo así por alguien durante mucho tiempo», explicó Dina, madre de cuatro hijos con su ex-marido Michael Lohan, al citado medio.

El afortunado que ha logrado conquistar el corazón de la estrella televisiva es el empresario Jesse Nadler, ese famoso novio de internet con el que tardó años en encontrarse cara a cara y con el que rompió brevemente el año pasado debido a los roces que tan llamativo romance había provocado entre ella y su familia.

Por el momento, los dos enamorados no han podido fijar una fecha concreta para su enlace, el cual se celebrará previsiblemente en Nueva York.

A diferencia de lo que se rumoreaba hace menos de doce meses, ahora Jesse presume abiertamente del apoyo incondicional que ha recibido por parte de los hijos de Dina –Michael, Aliana, Cody y la mencionada Lindsay– y de la ‘bendición’ que ha recibido de todos ellos para que su madre abandone de nuevo la soltería.

En ese sentido, y por supuesto habida cuenta de las restricciones que ha causado la crisis sanitaria del coronavirus, Jesse y Dina quieren convertirse en marido y mujer tan pronto como les sea posible.

