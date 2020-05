¿Quién es esa chica? Khloé Kardashian sorprende con un cambio de look RADICAL

El sábado, Khloé Kardashian publicó una serie de fotografías mostrando un look radical , y sus seguidores en redes sociales no tardaron en acusarla rápidamente de recurrir a la cirugía estética o a una muy buena edición digital.

La socialité mostró las fotos en su cuenta junto con el título: «Ubicación: debajo de b —- skiiiinnnnn».

Mientras que algunos elogiaron el cabello y el maquillaje de la estrella, otros se centraron en el hecho de que la cara de la Kardashian, incluida la mandíbula, los ojos y la barbilla, se veían radicalmente diferentes.

Khloe Kardashian be looking like a different person every year 💀 pic.twitter.com/3UIvklDeQk

— superfly sister. (@DoggoneLoverr_) May 22, 2020