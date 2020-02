Revelan la causa del suicidio de la presentadora Caroline Flack, ex del príncipe Harry

Hace unos días, Reino Unido se estremeció por la noticia de la muerte de Caroline Flack, una de las presentadoras más populares de ese país.

El cuerpo de Caroline, quien tenía 40 años, fue encontrado el pasado sábado 15 de febrero en su casa de Londres por su papá, luego de que una amiga que la cuidaba saliera a hacer unas compras y a su regreso no pudiera ingresar al departamento donde vivía.

Días después, la familia de Flack decidió saltarse las recomendaciones realizadas por la policía e hizo público un mensaje que la presentadora dejó escrito poco antes de su muerte. La información no fue dada a conocer en las redes sociales, sino a través del medio local Eastern Daily Press.

La causa

En el escrito, Caroline se refirió a un problema judicial que es lo que, al parecer, le costó la vida, ya que, como explicó su familia, se suicidó.

Todo apunta a que la estrella de televisión decidió quitarse la vida luego de que se le informara que se había abierto una investigación legal en los juzgados contra ella.

«Mi mundo entero y mi futuro se hunden bajo mis pies», escribió en la carta dada a conocer por su familia.

Caroline, quien salió por un breve periodo de tiempo con el príncipe Harry, fue acusada de abusar de su novio, Lewis Burton, y la habían detenido por ello el pasado 12 de diciembre.

Por su parte, ella asumió su responsabilidad por lo sucedido aquella noche, pero aseguró que había sido «un accidente» y no un abuso.

Según Chris, madre de la presentadora, su hija le mandó este mensaje «a finales de enero», pero que sus asesores le recomendaron que no lo diera a conocer.

«Simplemente era una descripción de cómo se sentía y de todo por lo que había pasado, nada más que eso. No culpaba ni señalaba a nadie».

Aquí la carta completa:

“Para muchas personas, ser arrestado por violencia doméstica es una forma extrema de tener algún tipo de despertar espiritual, pero para mí se ha convertido en lo normal.

He estado presionando el botón de repetición en muchas partes de mi vida, durante toda mi vida.

He aceptado opiniones tóxicas y vergonzosas durante 10 años y me he dicho que era parte de mi trabajo. Sin quejas. Pero el problema de barrer las cosas debajo de la alfombra es que siguen ahí y un día se levanta y todo lo que sientes es vergüenza

El 12 de diciembre de 2019 fui arrestada por asalto común a mi novio …

En 24 horas, todo mi mundo y mi futuro fueron barridos por debajo de mis pies y todas las paredes que había tardado tanto en construir a mi alrededor se derrumbaron.

De repente estoy en un tipo diferente de escenario y todos están viendo cómo sucede.

Siempre he asumido la responsabilidad de lo que sucedió esa noche. Pero la verdad es que… Fue un accidente.

He tenido algún tipo de crisis emocional durante mucho tiempo.

Pero NO soy una abusadora doméstica. Tuvimos una discusión y ocurrió un accidente. Un accidente.

La sangre que alguien vendió a un periódico fue MI sangre y eso fue algo muy triste y muy personal.

La razón por la que estoy hablando hoy es porque mi familia no puede aguantar más.

Perdí mi trabajo. Mi hogar. Mi habilidad para hablar Y la verdad ha sido sacada de mis manos y utilizada como entretenimiento.

No puedo pasar todos los días escondida y me dicen que no diga ni hable con nadie.

A mi familia: lamento mucho por lo que les he traído. A mis amigos: por lo que han tenido que pasar.

No estoy pensando en “cómo voy a recuperar mi carrera”. Estoy pensando en cómo voy a recuperar mi vida y la de mi familia.

No puedo decir más que eso”.

Caroline Flack fue una de las presentadoras más populares del Reino Unido gracias al reality show The Island. También presentó Factor X y ganó varios realities británicos de baile.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images