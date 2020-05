El cantante reclutó a su marido para que le sacara la foto de la carátula de su nuevo trabajo musical y a sus hijos mayores para que le ayudaran a seleccionar los temas que lo conforman.

El cantante Ricky Martin estrenó este jueves su último trabajo musical, ‘Pausa’, después de que la grabación se viera alterada hace unas semanas por el inicio del período de confinamiento. En lugar de tirar la toalla y esperar a que la situación volviera a la normalidad, la estrella latina decidió mostrarse creativo y seguir trabajando desde casa.

«Es la nueva actitud que tenemos que adoptar pos-coronavirus. ¿Qué necesitamos hacer? ¡Vamos a conseguirlo! ¡Y además los haremos aún mejor!», explicó en declaraciones al portal Entertainment tonight.

Ricky Martin termina su nuevo EP con ayuda de su familia

Al final, terminar el disco acabó convirtiéndose en un proyecto familiar: su marido Jwan Yosef se encargó, por ejemplo, de sacarle la foto de la carátula y sus hijos mayores, los mellizos Matteo y Valentino, se convirtieron en sus mayores críticos a la hora de seleccionar los temas.

«Son unos niños muy exigentes y les encanta la música. Cuando llego a casa con algo que no les gusta, lo dejan muy claro y no tienen ningún filtro. Este nuevo sencillo les gusta especialmente… en especial a uno de ellos. En cuanto lo escuchó, me dijo: ‘Está bien, sí, este me gusta'», bromeó.

Ricky grabó, incluso, un videoclip para el remix de su canción ‘Tiburones’ durante estas últimas semanas: «Mi asistente está pasando la cuarentena con nosotros y de pronto se ha convertido en escenógrafo y en un experto en iluminación. A todos nos está tocando reinventarnos», añadió haciendo gala de su optimismo habitual.

A ‘Pausa’ le seguirá en septiembre una continuación titulada ‘Play’, con ritmos más bailables.