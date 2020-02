Rihanna revela sus planes para San Valentín

Tras su ruptura con el millonario saudí Hassan Jameel el pasado mes de enero, la cantante Rihanna ya no tiene necesidad alguna de planear algo especial -o en su defecto, de esperar la correspondiente sorpresa- de cara al día supuestamente más romántico del año, el 14 de febrero en que se celebra San Valentín.

Tanto es así, que la intérprete ha dejado muy claro que pasará buena parte de la jornada trabajando, como ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses, en su nuevo trabajo discográfico.

«Voy a estar casi todo el tiempo en el estudio, la verdad es que la idea me tiene muy entusiasmada. No les puedo decir con quién estoy trabajando en estos momentos, pero es una persona con la que llevaba mucho tiempo deseando colaborar», explicó la diva de Barbados en conversación con la revista The Cut, justo antes de ceder a la presión y revelar el nombre de su afamado productor.

«Está bien, se los diré. Es Pharrell [Williams]», aseguró con resignación para acabar con la insistencia de su entrevistador. Eso sí, con respecto a la fecha estimada para el lanzamiento del que será su noveno trabajo discográfico, Rihanna mantuvo su palabra e, incluso, se felicitó por los altos niveles de secretismo que tan nerviosos tienen a sus fans más acérrimos.

«Continuará… La verdad es que me gusta provocar un poco a mis seguidores, ¡ellos hacen lo mismo conmigo! Pronto sabrán cuándo estrenaré mi nueva música», manifestó la estrella del pop y, desde hace unos años, también de la industria de la moda gracias a su exitosa firma ‘Fenty’.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images