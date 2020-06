La artista reflexionó sobre los cambios que, con suerte, traerá la movilización social desatada en torno a la trágica muerte de George Floyd a manos de un agente de policía.

La actriz Sarah Jessica Parker recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar con entusiasmo las manifestaciones enmarcadas en el movimiento ‘Black Lives Matter‘ y también para reflexionar sobre el impacto social que tendrán estas protestas antirracistas en Estados Unidos y otras muchas partes del mundo, las cuales se han visto marcadas, además, por la súbita desaparición de estatuas que glorificaban a los esclavistas más notorios de los últimos siglos.

Sarah Jessica Parker celebra el ‘movimiento imparable’ de las manifestaciones antirracistas

El mismo día en que tenía lugar el funeral de George Floyd, el hombre que murió a manos de un agente de policía que le dejó sin respiración durante casi nueve minutos en medio de una maniobra para inmovilizarle, la que fuera protagonista de la serie Sex and the City animaba a sus seguidores a no perder intensidad en las reclamaciones y manifestaciones públicas que, con suerte, desembocarán en cambios significativos en pro de la igualdad.

De hecho, la artista está convencida de que los elevados niveles de movilización social que se han registrado en las últimas semanas, siempre que se mantengan vigentes, constituirán un punto de inflexión «histórico» en las relaciones institucionales con la comunidad afroamericana, las cuales han de mejorar sustancialmente para poder garantizar la convivencia futura.

Marchas por la justicia y la igualdad

«Hoy, el señor Floyd ya descansa en paz. Sin embargo, estas históricas marchas por la justicia y la igualdad, este movimiento imparable que se ha organizado en su nombre y en el de otras innumerables víctimas, siguen vivas y deben seguir así. Los latidos colectivos son mucho más fuertes que el miedo a la resistencia de unos cambios inevitables y que se han retrasado demasiado en el tiempo», menciona en un extracto de su texto.

