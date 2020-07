Shakira subasta una de sus chaquetas icónicas por una buena causa

View this post on Instagram

Shak is auctioning her custom-made gold jacket – which she wore at the Super Bowl HT Show – for the @allinchallenge, at the #linkinbio. Watch our exclusive behind-the-scenes film with the incredible @peter_dundas (@dundasworld), who designed Shak's Super Bowl outfits. @nicolasbrustyle @evbousis Shak se une al reto del All In Challenge y ha regalado la chaqueta dorada que lució en el show de la Super Bowl para recaudar fondos para organizaciones que garantizan alimentos para los más necesitados. Para pujar: 📌 #linkinbio. Aquí les compartimos un video del como se hizo esta chaqueta con el increíble Peter Dundas, quien diseñó el vestuario de este show. ShakHQ