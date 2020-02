Shannen Doherty sufre una grave recaída en su cáncer de mama

La actriz Shannen Doherty reapareció este martes en la televisión estadounidense para revelar que vuelve a padecer cáncer de mama, la enfermedad contra la que ya batalló entre los años 2015 y 2017, y que en esta ocasión la dolencia se encuentra en un estado mucho más avanzado, concretamente en el llamado estadio IV.

«Iba a saberse en cuestión de días o de una semana que… Estoy en el estadio cuatro. O sea que mi cáncer ha vuelto. Y por eso estoy aquí. Creo que todavía no lo he procesado, es algo muy amargo de tragar por diferentes razones. Hay días en los que me pregunto: ‘¿Por qué yo?’. Y luego me digo: ‘Bueno, ¿es que alguien más se lo merece?’. Nadie de los que tenemos esto lo merece», aseveró a su paso por el programa Good Morning America del canal ABC.

«Diría que mi primera reacción fue la de preocupación, sobre cómo se lo diría a mi madre o a mi marido», aseguró la artista de 48 años para explicar, justo a continuación, que decidió dar a conocer públicamente la noticia para contrarrestar una posible filtración ligada al proceso judicial que la enfrenta estos días a su aseguradora.

«Quería que la gente lo escuchara de mi boca, no quiero que se distorsione y menos aún que se limite a verse escrito en un documento legal. Quiero que mi experiencia se vea real y auténtica. Y, por supuesto, quiero controlar la narrativa, quería que la gente lo supiera por mí, pero en ese momento no estaba preparada», añadió ante las cámaras.

Una gran profesional

A lo largo de su impactante conversación en el espacio televisivo, la que fuera protagonista de Beverly Hills 90210 también manifestó, sin poder contener las lágrimas, que recibió tan desolador diagnóstico hace un año, pero que prefirió no hacerlo público por respeto a su compañero Luke Perry, quien falleció el pasado 4 de marzo a causa de un infarto cerebral y poco después de que buena parte del reparto de la serie confirmara su participación en una nueva temporada.

«[La muerte de Luke Perry] me dejó muy conmocionada. Y lo menos que podía hacer para rendirle homenaje era implicarme en el proyecto. Otra de las razones por las que dije que sí [a la serie] al tiempo que ocultaba la enfermedad era demostrar que los pacientes del estadio cuatro podemos seguir trabajando. Que nuestra vida no termina en el momento en que recibimos el diagnóstico. Nos queda mucho por vivir», señaló en su entrevista, la cual coincide con el Día Mundial de la lucha contra el cáncer.

Conmovedor mensaje

Este martes, sin hacer mención a su enfermedad, la actriz publicó una imagen en su cuenta de Instagram que hace referencia a la vida y a la muerte, y en la que se ven Charlie Brown y Snoopy de espaldas en un pequeño diálogo.

«Solo vivimos una vez, Snoopy», dice el niño de la tira cómica. «¡Te equivocas! Solamente morimos una vez. ¡Vivimos todos los días!», responde el famoso perrito.

Los comentarios de sus fans no se han hecho esperar y le escriben mensajes de amor, de ánimo y mucho apoyo.

Le deseamos todo lo mejor a Shannen y una pronta recuperación.

Por: Bang Showbiz y Redacción Vanidades / Foto: Getty Images