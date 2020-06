Sharon Stone fue alcanzada por un rayo mientras planchaba

La actriz estaba rellenando la plancha de la ropa con agua de la llave cuando cayó un rayo en el pozo que tiene en su propiedad, y sufrió tal descarga eléctrica que la lanzó al otro lado de la cocina.

La actriz Sharon Stone ha hablado en muchas ocasiones del derrame cerebral que sufrió en 2001, del que afortunadamente se recuperó por completo y sin secuelas a pesar de que los médicos le daban alrededor de un 1 por ciento de probabilidades de superarlo, pero esa no ha sido su única experiencia cercana a la muerte.

Según ha revelado ahora, sin especificar cuándo tuvo lugar el incidente, hace tiempo fue alcanzada por un rayo mientras planchaba en su casa. La intérprete estaba rellenando el depósito de la plancha de la ropa con agua, mientras sujetaba la llave con una mano, cuando el rayo cayó en el pozo que tiene en su propiedad y el agua actuó como conductor.

«La descarga fue tal, que me levantó del suelo y me lanzó al otro lado de la cocina, y me golpeé contra el refrigerados. Me quedé inconsciente», comentó en una entrevista al podcast ‘Films to Be Buried With’.

En muchas ocasiones, las personas a las que les cae un rayo sufren una parada cardíaca o respiratoria que puede ocasionar su muerte. Por suerte para ella, su madre se encontraba presente y consiguió hacer que recuperara el sentido a base de darle bofetadas en la cara.

En los diez días posteriores, la famosa estrella de Hollywood tuvo que someterse a un electrocardiograma diario para asegurarse de que la corriente eléctrica que había atravesado su cuerpo no hubiese causado daños a su corazón o a cualquier otro órgano interno.

«Fue una locura», añadió para resumir esa aterradora experiencia.

