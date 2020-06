Spoiler alert… ¡James Bond será padre en ‘No Time to Die ‘!

Según publicó el dominical Mail On Sunday, en No Time to Die el espía británico será padre de una niña de cinco años llamada Mathilde, fruto de su relación sentimental con la doctora Madeleine Swann, a quien da vida la actriz Léa Seydoux.

La historia arrancará cinco años después del final de Spectre’ con el agente con licencia para matar disfrutando de su jubilación en Jamaica junto a Madeleine y completamente adaptado con facilidad a su nueva vida. Sin embargo, una serie de eventos catastróficos lo obligarán a abandonar su retiro para salvar de nuevo al mundo.