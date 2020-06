Taylor Swift amenaza a Donald Trump con un poderoso tuit que se hizo viral

«Después de avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo toda tu presidencia, ¿tienes el descaro de pretender superioridad moral antes de amenazar con la violencia?», escribió Swift en Twitter, donde tiene 86 millones de seguidores.

La artista citó un controversial tuit de Trump que decía:«Cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. Gracias». Luego Taylor advirtió:

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020