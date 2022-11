Kate Middleton 1

Una joven Kate de 25 años se disfrazó de vampiro con una capa y vestido mini negro, botas largas y su característica melena café. Si este outfit no grita dosmiles, no sé qué lo haría: el cinturón de lentejuels, la bolsa rosa...

Pero en la familia de los duques de Cambridge no se celebra Halloween tal y como lo conocemos. La experta en realeza, Christina Reeves, de OK! explicó que ellos probablemente solo lo celebran en privado. "Ciertamente, los royals no celebran Halloween, [...] pero George, Charlotte y Louis podrían festejar algo en provado, ya sea con un pie de calabaza o sopa, estoy segura que no lo dejarían pasar".