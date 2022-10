Entre las muchas pláticas pendientes que los papás tienen con los niños, hay una inesperada: "¿cómo le explico a mi hijo que tengo cáncer de mama?". Pero como la información es poder, debe apostarse siempre por contarle a los niños qué sucede, cómo sucede y cuál será el trayecto —en la medida de su comprensión.

Hablar con los hijos sobre el cáncer de mama

Tanto en el marco del 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama como en cualquier otro día del año, es importante hacer conciencia de este padecimiento. De acuerdo con FUCAM, 1 de cada 7 mujeres desarrollará cáncer de mama en su vida, pero con el diagnóstico oportuno la tasa de supervivencia puede ser hasta del 97%.

Ya sea #OctubreRosa o un mes del año al azar, de suceder así, será muy importante hablarle a los niños sobre la enfermedad. Y si estás atravesando este padecimiento y aún te quedan dudas sobre cómo dirigirte a ellos, la tanatóloga desde hace 20 años, Delia Torres Cortés, nos aclara varios puntos para considerar.

1) Identificar la edad del niño

Un niño menor de siete años atraviesa por el "pensamiento mágico", que significa que puede creer cualquier cosa —"si tú como padre estás consciente de tu creencia y se lo transmites a los niños con convicción, ellos lo aceptarán como un hecho", explica Delia. Y entendiendo esto, será preferente hablarle al niño "sin dolor ni miedo, para así dar la información adecuada".

En este pensamiento mágico los niños podrían pensar que 'hicieron algo que causó el cáncer a la mamá', pero "por eso es importante saber qué tipo de relación has llevado con tu hijo y que condujo a que tuviera este tipo de pensamientos".

2) Hablarle a un adolescente del cáncer de mama

"Todo ser humano agradece ser incluido", comenta Delia, y por eso hacer a tu adolescente partícipe del diagnóstico evitará que se sienta excluido de lo que está pasando. Pero en esta edad, los hijos ya no tienen el pensamiento mágico y "difícilmente les creen a sus papás, pero si el canal de comunicación se trabaja bien desde un inicio, habrá apoyo de ambas partes".

3) Cuándo y dónde explicarle a los hijos sobre el cáncer de mama

El dónde decirle a los niños que una mamá tiene cáncer de mama también influye. "Si tengo que dar una noticia que para mi es adversa, la platicaré de modo adverso, pero si lo tomo como 'una noticia que no podemos evitar pero de la que podemos salir adelante', se lo transmitiré a mi hijo", relata Delia.

Lo ideal será alistar el lugar. "Si para ti es un lugar fúnebre, por ejemplo, los niños lo percibirán y hasta sabrán desde antes que les darás una mala noticia aunque tu diálogo lo consideres tranquilo. Pero si se los dices en un ambiente natural, de juego, o a lo mejor sin encerrarse en un cuarto, será ideal para que lo tome con paz".

¿Por qué tomarlo en cuenta? "Porque se vuelve una idea fundante: 'recuerdo cuando mi papá me tomó de la mano, o me cargó, y me llevó a un cuarto y nos encerramos'... ya con ese ritual se le quedará grabado al niño el trauma. Debemos amortiguar lo más posible".

4) La red de apoyo de una paciente con cáncer de mama

Ahora bien, a la paciente con cáncer de mama le hace bien contar con una red de apoyo, "es la parte esencial para el bienestar durante cualquier tipo de enfermedad", nos explican. Y no solo en la parte práctica —de ayudar con los niños, llevarlos a la escuela, o cuidándolos en casa, etc—, sino también para la parte emocional.

5) Preguntas y respuestas de los niños sobre el cáncer de mama

Será muy favorable dejar que los niños pregunten todas sus dudas. Y si quieres iniciar tú con una, Delia comenta que puede ser: "¿y con esto cómo te sientes?", para que el pequeño exprese lo que siente.

"Esta será la puerta para todo el ser del niño: si dice que tiene miedo, es '¿miedo de qué?', y si tiene miedo 'de que te mueras o de quedarme solo', ahí viene de qué estás hecha. Ponte en empatía con él para entender su sentir y transpórtate a esa edad para preguntarte qué te gustaría escuchar". "Pero todo con la verdad. No puedes decirles 'no me voy a morir', porque la muerte es natural y para todos".

Aquí puedes leer sobre cómo debe acompañar el hombre a una mujer amada que padece cáncer de mama, sobre la frecuencia y cómo examinarse los senos y lo que debemos saber sobre una reconstrucción mamaria tras una mastectomía.